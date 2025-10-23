চাকসু, হল ও হোস্টেলের নবনির্বাচিত প্রতিনিধিদের শপথ গ্রহণ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু), হল ও হোস্টেল সংসদ নির্বাচন-২০২৫-এ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান অডিটরিয়ামে এই অনুষ্ঠান হয়।
শপথ অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন, গীতা, বাইবেল ও ত্রিপিটক পাঠ করা হয়। চাকসুর নবনির্বাচিত প্রতিনিধিদের শপথবাক্য পাঠ করান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. ইয়াহইয়া আখতার। তবে সম্প্রতি বুয়েটে ধর্ষণের ঘটনায় বিতর্কিত মন্তব্য করায় সমালোচনার মুখে শপথ অনুষ্ঠানে অংশ নেননি চাকসুর নির্বাহী সদস্য আকাশ দাস। চাকসুর প্রতিনিধিদের শপথপাঠ শেষে ৯টি ছাত্র হল ও পাঁচটি ছাত্রী হল এবং একটি হোস্টেল সংসদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শপথবাক্য পাঠ করান নিজ নিজ হল ও হোস্টেলের প্রভোস্টরা।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ড. শামীম উদ্দিন খান, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দিন। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন চাকসুর সাবেক ভিপি জসিম উদ্দিন সরকার, এস এম ফজলুল হক, জিএস মাহমুদুর রহমান মান্নাসহ অনেকে। সাবেক নেতারা চাকসু ও হল সংসদে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শিক্ষার্থীদের মৌলিক অধিকার আদায়কে প্রাধান্য এবং শিক্ষার্থীদের কল্যাণে কাজ করার আহ্বান জানান।
দীর্ঘ ৩৫ বছর পর ১৫ অক্টোবর চাকসু, হল ও হোস্টেল সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে ভিপি নির্বাচিত হন ছাত্রশিবির-সমর্থিত ‘সম্প্রীতির শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেলের ইব্রাহিম হোসেন রনি, একই প্যানেল থেকে জিএস নির্বাচিত হন সাঈদ বিন হাবিব ও এজিএস নির্বাচিত হন ছাত্রদল প্যানেলের আইয়ুবুর রহমান তৌফিক।