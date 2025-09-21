চাকসু নির্বাচনে হল সংসদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী ২২ জন

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচনে প্রার্থীদের প্রাথমিক বাছাইয়ে দুজন সহসভাপতি (ভিপি), একজন সাধারণ সম্পাদক (জিএস)সহ বাদ পড়েছেন ১৯ প্রার্থী। অন্যদিকে প্রাথমিক প্রার্থী তালিকায় হল সংসদ নির্বাচনে বিভিন্ন হলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় একজন ছেলেসহ বিজয়ী হয়েছেন ২২ জন।
রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন চাকসু নির্বাচন কমিশনের সদস্যসচিব অধ্যাপক ড. এ কে এম আরিফুল হক সিদ্দিকী।
কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত তালিকায় দেখা যায় শাহজালাল হলে রিডিং রুম, ডাইনিং ও হল লাইব্রেরি সম্পাদক পদে মোহাম্মদ তানভীর হাসান প্রান্ত বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেছেন। তাঁর বিপরীতে কোনো প্রার্থী ছিল না। এ ছাড়াও মেয়েদের হলের মধ্যে বিজয় ২৪ হলে ১ জন, নবাব ফয়জুন্নেসা হলে ১১ জন, প্রীতিলতা হলে ২ জন ও শামসুন্নাহার হলে ৭ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেছেন।
উল্লেখ্য, মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করা যাবে ২৩ সেপ্টেম্বর। প্রার্থীদের বিষয়ে আপত্তি গ্রহণ ও নিষ্পত্তির শেষ তারিখ ২৪ সেপ্টেম্বর এবং প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ হবে ২৫ সেপ্টেম্বর। এ ছাড়া ১২ অক্টোবর সকাল ৯টা থেকে ৪টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ হবে।