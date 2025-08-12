হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

স্কুলে ঢুকে শিক্ষককে পেটালেন আ.লীগ নেতার ভাতিজা

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম ও ফটিকছড়ি প্রতিনিধি

আটক রাশেদ চৌধুরী। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে স্কুলে ঢুকে এক শিক্ষককে পেটানোর অভিযোগ পাওয়া গেছে এক আওয়ামী লীগ নেতার ভাতিজার বিরুদ্ধে। আজ মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বেলা ৩টার দিকে উপজেলার পাইন্দং ইউপির হাইদ চকিয়া বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় প্রধান শিক্ষক সুনব বড়ুয়া বাধা দিতে গেলে তাঁকেও আঘাত করেন ওই ব্যক্তি।

অভিযুক্ত হামলাকারীর নাম রাশেদ চৌধুরী (৫০)। তিনি চট্টগ্রাম উত্তর জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আফতাব উদ্দিন চৌধুরীর ভাতিজা।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, রাশেদ চৌধুরী হঠাৎ স্কুলে ঢুকে অফিস কক্ষে বসা সিনিয়র শিক্ষক রতন কান্তি চৌধুরীকে ইট দিয়ে আঘাত করেন। এতে তিনি আহত হন। এ সময় প্রধান শিক্ষক সুনব বড়ুয়া বাধা দিতে গেলে তাঁকেও উপর্যুপরি আঘাত করতে থাকেন তিনি। পরে অন্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা এগিয়ে এসে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশের হাতে সোপর্দ করে।

এ ঘটনায় বিদ্যালয়ের অন্য শিক্ষক-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। খবর পেয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. মোজাম্মেল হক চৌধুরী ও ফটিকছড়ি থানা-পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

এ বিষয়ে প্রধান শিক্ষক সুনব বড়ুয়া বলেন, ‘অফিস কক্ষে প্রবেশ করে রতন স্যারকে আঘাত করে রাশেদ চৌধুরী। আমি বাধা দিলে আমাকেও পেটাতে থাকে। পরে শিক্ষার্থীরা এসে আমাদের উদ্ধার করে। এ ঘটনায় আমি হতভম্ব।’

‎ফটিকছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নুর আহমদ বলেন, ঘটনাস্থল থেকে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

ইউএনও মো. মোজাম্মেল হক চৌধুরী বলেন, ‘খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে দুই শিক্ষককে উদ্ধার করি এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।’

সম্পর্কিত

‘আপনারে কে এখানে বসাইছে, আমি তার কইলজা খুলিয়ালামু, আপনার কইলজাও খুলমু’

আখাউড়ায় রাতে বিএনপির বিলবোর্ড ও ব্যানার ছিঁড়ে ফেলছে দুর্বৃত্তরা

ইয়াবা মামলায় ফাঁসানোর অভিযোগে ডিবির দুই সদস্য বরখাস্ত

ফটিকছড়িতে সরকারি স্কুলে শৃঙ্খলাভঙ্গ, ২২ শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

নাইক্ষ্যংছড়ি স্থলমাইন বিস্ফোরণে আহত হাতির চিকিৎসা শুরু

ঢাকায় গাড়ি থেকে দুজনের মরদেহ উদ্ধার, জাকিরের পরিবারের দাবি পরিকল্পিত হত্যা

চাকসুর নতুন গঠনতন্ত্রে নারীবিদ্বেষ স্পষ্ট: ছাত্রদল

কুমিল্লায় নিহত নজরুলের হাতের পর এবার পায়ের টুকরো উদ্ধার

আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিলের খবরে অভিযানে গিয়ে আহত পুলিশ কর্মকর্তা

অনেক কমিশন হলেও ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর দাবিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়নি: সন্তু লারমা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা