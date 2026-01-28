হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

এবার রাউজানে গভীর নলকূপের গর্তে পড়ে গেল ৫ বছরের শিশু

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলার কদলপুর ইউনিয়নের জয়নগর বড়ুয়াপাড়া এলাকায় একটি গভীর নলকূপের গর্তে পড়ে গেছে মিজবাহ নামের পাঁচ বছরের এক শিশু। আজ বুধবার (২৮ জানুয়ারি) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা শিশুটিকে উদ্ধারে অভিযান শুরু করেন।

খেলতে গিয়ে অসতর্কতাবশত শিশুটি গর্তে পড়ে যায় বলে স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, দিনমজুর সাইফুল ইসলামের ছেলে মিজবাহ গর্তে পড়ে যাওয়ার পর এক ঘণ্টা পর্যন্ত সেখান থেকে সাড়া দিয়েছে। এক ঘণ্টা পর শিশুটি আরও গভীরে চলে যায় বলে তাঁদের ধারণা। কেননা, পরে তার আর কোনো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।

রাউজান ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন ইনচার্জ সামশুল আলম বলেন, ‘নলকূপের গর্তে আনুমানিক ৩০ ফুট নিচে শিশুটির অবস্থান শনাক্ত করা হয়েছে। বিকেল ৫টা ২০ মিনিটের দিকে স্থানীয়দের মাধ্যমে আমরা খবর পেয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের টিম ঘটনাস্থলে যায়। উদ্ধারকারী দল সর্বোচ্চ সতর্কতার সঙ্গে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।’

ঘটনার পরপরই এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এ ঘটনায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, স্থানীয় বাসিন্দারা টর্চলাইট ব্যবহার করে গর্তের ভেতরে শিশুটির অবস্থান দেখার চেষ্টা করছেন। কেউ কেউ গর্তের ভেতরে একটি বড় গাছ ঢুকিয়ে শিশুটিকে গাছটি ধরে রাখার নির্দেশ দিচ্ছেন।

সন্ধ্যায় এ প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত শিশুটিকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তবে উদ্ধার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

এ বিষয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত রাউজান থানার পরিদর্শক (তদন্ত) সাজেদুল ইসলাম বলেন, ‘শোনার পর আমরা ঘটনাস্থলে এসেছি। শিশুটিকে উদ্ধারে সর্বাত্মক তৎপরতা চালানো হচ্ছে।’

সম্পর্কিত

‘বাংলার নবযাত্রা’ জাহাজের অফিশিয়াল ডেলিভারি নিল বিএসসি

মিরসরাইয়ে ট্রাকের ধাক্কায় মাদ্রাসাশিক্ষার্থীসহ নিহত ২

চট্টগ্রামে ৯ বছর আগে মির্জা ফখরুলের গাড়িবহরে হামলায় আ.লীগের ২৬ জনের বিরুদ্ধে তদন্ত প্রতিবেদন

চট্টগ্রামের আনোয়ারা: ২ কিমি খাল খননে কাটা হচ্ছে ২ হাজার গাছ

চট্টগ্রামে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত সেনাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন মার্কিন রাষ্ট্রদূতের

সাতকানিয়ায় বিএনপি প্রার্থীর ২ কর্মীর ওপর জামায়াতের হামলার অভিযোগ

চট্টগ্রামে মৎস্যজীবীদের পুনর্বাসন তহবিল আত্মসাৎ: ছয় সমবায় নেতাকে কারাদণ্ড

জঙ্গল সলিমপুর: র‍্যাব কর্মকর্তা হত্যা মামলায় আরও দুই আসামি গ্রেপ্তার

টেকনাফে মিয়ানমার থেকে ছোড়া গুলিতে দুই কিশোর গুরুতর আহত

বন্দরকেন্দ্রিক বিদেশি বিনিয়োগে সহায়তার আশ্বাস মার্কিন রাষ্ট্রদূতের
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা