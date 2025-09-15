লামায় স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টা, তরুণ গ্রেপ্তার

বান্দরবানের লামায় স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে মো. জাবেদ (১৮) নামের এক তরুণকে থানায় সোপর্দ করেছেন এলাকাবাসী। আজ সোমবার উপজেলার সরই ইউনিয়নের জোড়মনিপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে স্কুলে যাওয়ার পথে অভিযুক্ত জাবেদ ভুক্তভোগীকে জোরপূর্বক টেনেহিঁচড়ে রাস্তার পাশের জঙ্গলে নিয়ে যান। এ সময় ভুক্তভোগীর আর্তচিৎকার শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা এসে তাকে উদ্ধার করেন। পরে এলাকাবাসী জাবেদকে আটক করে জুতার মালা পরিয়ে পুলিশে সোপর্দ করেন।
এ বিষয়ে লামার সরই পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মো. আতিকুর রহমান আজকের পত্রিকা বলেন, অভিযুক্ত তরুণকে আটক করা হয়েছে। তাঁর নামে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।