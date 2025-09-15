হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

লামায় স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টা, তরুণ গ্রেপ্তার

বান্দরবান প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

বান্দরবানের লামায় স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে মো. জাবেদ (১৮) নামের এক তরুণকে থানায় সোপর্দ করেছেন এলাকাবাসী। আজ সোমবার উপজেলার সরই ইউনিয়নের জোড়মনিপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে স্কুলে যাওয়ার পথে অভিযুক্ত জাবেদ ভুক্তভোগীকে জোরপূর্বক টেনেহিঁচড়ে রাস্তার পাশের জঙ্গলে নিয়ে যান। এ সময় ভুক্তভোগীর আর্তচিৎকার শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা এসে তাকে উদ্ধার করেন। পরে এলাকাবাসী জাবেদকে আটক করে জুতার মালা পরিয়ে পুলিশে সোপর্দ করেন।

এ বিষয়ে লামার সরই পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মো. আতিকুর রহমান আজকের পত্রিকা বলেন, অভিযুক্ত তরুণকে আটক করা হয়েছে। তাঁর নামে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সম্পর্কিত

স্বামীর মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে ট্রাকচাপায় স্ত্রী নিহত

সীতাকুণ্ডে জোয়ারের পানিতে ভেসে এল যুবকের অর্ধগলিত লাশ

সীতাকুণ্ডে বাস উল্টে দোকানমালিক নিহত, আহত ২০

চিকিৎসা শেষে বাড়িতে ফেরার পথে বাসের ধাক্কা, শাশুড়ি-পুত্রবধূসহ নিহত ৩

দাফনের সময় নড়ে ওঠা সেই নবজাতক মারা গেছে

ড্রেজিংয়ে চট্টগ্রাম বন্দরের সাশ্রয় ১৮ কোটি টাকা

চাকসুর মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরু, মোট ভোটার ২৭ হাজার ৬৩৪

চাকসু গঠনতন্ত্র সংশোধন: ৪ সহসম্পাদক পদের পরিবর্তে নতুন পদ

চট্টগ্রামে ছাত্রলীগের ঝটিকা মিছিল, চারজন গ্রেপ্তার

মালয়েশিয়ায় ভবন থেকে পড়ে বাংলাদেশি যুবক নিহত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা