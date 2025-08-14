হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

মেঘনায় ১৮ হাজার ব্যাগ সিমেন্টসহ ডুবে গেছে লাইটার জাহাজ

চাঁদপুর প্রতিনিধি

চাঁদপুরে মেঘনা নদীতে সিমেন্টভর্তি লাইটার জাহাজ ডুবে গেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাঁদপুরের মেঘনা নদীতে নোঙর করা শাহ সিমেন্ট কোম্পানির ১৮ হাজার ৫০০ ব্যাগ সিমেন্টসহ লাইটার জাহাজ ডুবে গেছে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে চাঁদপুর সদর উপজেলার দোকানঘর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

চাঁদপুর নৌ পুলিশ সুপার সৈয়দ মুশফিকুর রহমান এই তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সকালে এমভি চাঁদতারা-৮ নামক একটি জাহাজ নোঙর করা অবস্থায় তীব্র স্রোতে নোঙর ড্র্যাগিং করে এমভি জামান নামক অপর একটি জাহাজের ওপর পড়ে। এতে এমভি চাঁদতারা-৮-এর ইঞ্জিন রুমের তলা ফেটে পানি ঢুকতে থাকলে মাস্টার জাহাজটিকে নদীর কিনারে নিয়ে যান। এরপরই ১৮ হাজার ৫০০ বস্তা সিমেন্টসহ জাহাজটি ডুবে যায়। এতে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি এবং সব নাবিক নিরাপদে রয়েছেন।

ইব্রাহিমপুর এলাকার নৌকার মাঝি আব্দুল কাদের জানান, ‘ভোরবেলায় এ ঘটনার পরে আমার নৌকায় করে জাহাজের মাস্টার মামুনসহ আটজনকে পাড়ে নিয়ে আসি। তারা সকাল ৯টা পর্যন্ত নদীর পাড়ে থাকলেও পরে চাঁদপুর সদর মডেল থানায় জিডি করার জন্য চলে যায়।’

এ বিষয়ে পুলিশ সুপার সৈয়দ মুশফিকুর রহমান, জাহাজটির মাস্টারের ভুল ও অদক্ষতার কারণে এ ঘটনা ঘটে। জাহাজের মাস্টার তীব্র স্রোতের মধ্যে নোঙর ড্র্যাগিং করে যশোরের অভয়নগরের উদ্দেশে চালু করেন। এ সময় অপর একটি জাহাজের ওপর পড়ে দুই জাহাজের মধ্যে সংঘর্ষ হয়।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) চাঁদপুরের উপপরিচালক বশির আলী খান বলেন, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে চাঁদপুর থেকে মার্কিং টিম দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিমজ্জিত জাহাজটিকে শনাক্ত করেছে। জাহাজটির সুপার স্ট্রাকচারের ওপরে প্রায় ১০ ফুট পানি রয়েছে বলে জানা যায়। নিমজ্জিত জাহাজটি নৌ চ্যানেলের বাইরে রয়েছে। জাহাজটিকে একটি জিআরপি বয়া দ্বারা চিহ্নিত করার কাজ চলছে।

