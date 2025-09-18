চাকসুতে ছাত্রশিবিরের ‘সম্প্রীতির শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেল ঘোষণা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচনে ‘সম্প্রীতির শিক্ষার্থী জোট’ নামে পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, চবি শাখা। এতে সহসভাপতি (ভিপি) পদে ইব্রাহিম হোসেন রনি, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) সাঈদ বিন হাবিব ও সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) সাজ্জাদ হোসেন মুন্নার নাম ঘোষণা করা হয়।
বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) বেলা ৩টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জারুলতলায় এক সংবাদ সম্মেলনে এই প্যানেল ঘোষণা করেন ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ বিষয়ক সম্পাদক সাইদুল ইসলাম। এ সময় উপস্থিত ছিলেন চবি শাখার সভাপতি মোহাম্মদ আলী।
প্যানেলে খেলাধুলা ও ক্রীড়া সম্পাদক মোহাম্মদ শাওন; সহখেলাধুলা ও ক্রীড়া সম্পাদক শাহপরান মারুফ; সাহিত্য, সংস্কৃতি ও প্রকাশনা সম্পাদক হারেজুল ইসলাম; সহসাহিত্য, সংস্কৃতি ও প্রকাশনা সম্পাদক জিহাদ হোসাইন; দপ্তর সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল নোমান; সহদপ্তর জান্নাতুল আদন নুসরাত; সমাজসেবা ও পরিবেশ তাহসিনা রহমান; গবেষণা ও উদ্ভাবন বিষয়ক সম্পাদক তানভীর আঞ্জুম শোভন এবং বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক মাহবুবুর রহমান।
এ ছাড়া ছাত্রীকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক নাহিমা আক্তার দ্বীপা; সহছাত্রীকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক জান্নাতুল ফেরদাউস রিতা; স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক আফনান হাসান ইমরান; মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন বিষয়ক সম্পাদক মোনায়েম শরীফ; ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মেহেদি হাসান সোহান; যোগাযোগ ও আবাসন বিষয়ক সম্পাদক ইসহাক ভূঁইয়া; সহযোগাযোগ ও আবাসন বিষয়ক সম্পাদক ওবায়দুল সালমান; আইন ও মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক তাওহিদ রাব্বি এবং পাঠাগার ও ক্যাফেটেরিয়া বিষয়ক সম্পাদক মাসুম বিল্লাহ।
পাঁচটি নির্বাহী সদস্য পদে আছেন জান্নাতুল ফেরদাউস সানজিদা, সালমান ফারসি, আকাশ দাশ, সোহানুর রহমান ও আদনান শরিফ।
উল্লেখ্য, চাকসু নির্বাচনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহের শেষ সময় ছিল গতকাল বুধবার পর্যন্ত। টানা চার দিনে চাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে মোট ২৩২ পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে মনোনয়নপত্র নিয়েছেন ১ হাজার ১৬২ জন প্রার্থী। এর মধ্যে চাকসুর ২৬টি পদে মনোনয়ন সংগ্রহ করেছেন ৫২৮ জন প্রার্থী। আর ১৪টি হল ও একটি হোস্টেলের ২০৬টি পদে মনোনয়ন নিয়েছেন ৬৩৪ জন।
প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা প্রকাশিত হবে ২১ সেপ্টেম্বর এবং প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ সময় ২৩ সেপ্টেম্বর। চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশিত হবে ২৫ সেপ্টেম্বর। এরপর আগামী ১২ অক্টোবর চাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।