কুমিল্লায় আইনজীবী হত্যা: সাবেক এমপি, মেয়রসহ ৩৫ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট

কুমিল্লায় আইনজীবী আবুল কালাম আজাদ হত্যা মামলায় সদর আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আ ক ম বাহাউদ্দিন বাহার ও কুমিল্লা সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র তাহসিন বাহার সূচনাসহ ৩৫ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করেছে পুলিশ।
রোববার (১০ আগস্ট) দুপুরে কুমিল্লার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ও কুমিল্লা কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মহিনুল ইসলাম চার্জশিট দাখিল করেন।
পুলিশ জানায়, গত বছরের ৫ আগস্ট কুমিল্লা নগরীর মোগলটুলী এলাকায় বিজয় মিছিলে অতর্কিতে গুলিতে আইনজীবী আবুল কালাম আজাদ আহত হন। ১০ দিন পর ১৬ আগস্ট ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।
ঘটনার পর নিহতের সহকারী আইনজীবী মোস্তাফা জামান জসিম বাদী হয়ে পাঁচজনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতনামা আরও ২৫ জনকে আসামি করে কোতোয়ালি থানায় মামলা করেন।
দীর্ঘ তদন্ত শেষে মামলায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত থাকার অভিযোগে সাবেক এমপি বাহাউদ্দিন বাহার ও তাঁর মেয়ে সাবেক মেয়র তাহসিন বাহার সূচনাসহ মোট ৩৫ জনের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দাখিল করা হয়।
নিহত আইনজীবী আবুল কালাম আজাদ কুমিল্লা আইনজীবী ফোরামের যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। তাঁর বাড়ি কুমিল্লা নগরীর রাণীর দিঘির দক্ষিণপাড়ে এবং গ্রামের বাড়ি চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে।
বিএনপির নেতা বিপুকে জড়ানোর অভিযোগ এদিকে, মামলায় কুমিল্লা মহানগর বিএনপির ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতি ইমতিয়াজ সরকার নিপুর ছোট ভাই ও বিএনপির নেতা ইসতিয়াক সরকার বিপুকে ‘মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে’ জড়ানোর অভিযোগ করেছেন তিনি।
রোববার দুপুরে কুমিল্লা প্রেসক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ইমতিয়াজ সরকার অভিযোগ করেন, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে তাঁর ভাইকে ফাঁসানো হচ্ছে। তিনি বলেন, ‘৫ আগস্ট দুপুরে বিপু বিজয় মিছিল নিয়ে পূবালী চত্বরে যান। পরে পুলিশের অনুরোধে থানায় অবস্থান নেন। সিসি ক্যামেরা ফুটেজে তা স্পষ্ট। একই সময়ে তিনি হত্যাকাণ্ডের স্থানে থাকতে পারেন না।’
তাঁর দাবি, নিহত আইনজীবী আবুল কালাম আজাদ বিএনপি ঘরানার রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং তাঁর হত্যাকারীরা আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। তিনি বলেন, প্রথমে মামলায় বিপুর নাম ছিল না, পরে ষড়যন্ত্র করে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এমনকি বাদীও বলেছেন, তিনি বিপুকে চেনেন না।’
সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা মহানগর বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ভিপি মাহবুবুর রহমান দুলাল, আদর্শ সদর উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক কবির হোসেন, ৫ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির নেতা এস আলম, ১১ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি মো. জহিরুল হক, ৫ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক জিয়াউল আলম তিতাস, সহসভাপতি কামরুল আহসান মামুন, যুবদল নেতা ফখরুল আলম উল্লাসসহ অন্য নেতা-কর্মীরা।