হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

রাউজানে নলকূপের গর্তে পড়া শিশুটি উদ্ধার হলেও বাঁচানো গেল না

রাউজান (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 

চট্টগ্রামের রাউজানে গভীর নলকূপের গর্তে পড়া শিশু মেজবাহকে উদ্ধারে ফায়ার সার্ভিসের তৎপরতা। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের রাউজানে গভীর নলকূপের গর্তে পড়া শিশু মুহাম্মদ মেজবাহ উদ্ধার হলেও তাকে বাঁচানো যায়নি। ফায়ার সার্ভিসের চার ঘণ্টার চেষ্টায় আজ বুধবার রাত ৮টা ১০ মিনিটের দিকে তাকে উদ্ধার করা হয়। পরে দ্রুত তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

এর আগে আজ বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে রাউজান উপজেলার কদলপুর ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের জয়নগর গ্রামের বড়ুয়াপাড়া এলাকায় পরিত্যক্ত গভীর নলকূপের গর্তে পড়ে যায় শিশু মেজবাহ। সে ওই এলাকার দিনমজুর সাইফুল আলমের ছেলে। সাইফুলের এক মেয়ে ও এক ছেলের মধ্যে মেজবাহ ছিল ছোট।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ওই এলাকার গৃহহীনদের সরকারের দেওয়া বসতঘরের ২০-৩০ ফুট দূরত্বে সুপেয় পানির জন্য গভীর নলকূপ স্থাপন করতে গিয়ে পানি না পাওয়ায় গর্তটি পরিত্যক্ত হয়। সেটি আর ভরাট করা হয়নি। শিশু মেজবাহ খেলতে গিয়ে ওই গর্তে পড়ে যায়।

তালেব নামের এক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, শিশুটি পড়ার পর তাঁরা কান্নার শব্দ শুনেছেন। পরে রাউজান ফায়ার সার্ভিসে খবর দিলে ফায়ার সার্ভিসের কর্মী ও পুলিশ সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার তৎপরপতা শুরু করেন।

এবার রাউজানে গভীর নলকূপের গর্তে পড়ে গেল ৫ বছরের শিশু

রাউজান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাজেদুল ইসলাম জানান, খবর পেয়ে তাঁরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে ফায়ার সার্ভিসকে উদ্ধার তৎপরতায় সহায়তা করেন।

রাউজান ফায়ার সার্ভিসের ইনচার্জ শামসুল আলম জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে তাঁরা উদ্ধার তৎপরতা শুরু করেন। ফায়ার সার্ভিসের চার ঘণ্টার চেষ্টায় রাত ৮টা ১০ মিনিটের দিকে শিশুটিকে গর্ত থেকে উদ্ধার করা হয়। পরে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে গেলে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

সম্পর্কিত

এবার রাউজানে গভীর নলকূপের গর্তে পড়ে গেল ৫ বছরের শিশু

‘বাংলার নবযাত্রা’ জাহাজের অফিশিয়াল ডেলিভারি নিল বিএসসি

মিরসরাইয়ে ট্রাকের ধাক্কায় মাদ্রাসাশিক্ষার্থীসহ নিহত ২

চট্টগ্রামে ৯ বছর আগে মির্জা ফখরুলের গাড়িবহরে হামলায় আ.লীগের ২৬ জনের বিরুদ্ধে তদন্ত প্রতিবেদন

চট্টগ্রামের আনোয়ারা: ২ কিমি খাল খননে কাটা হচ্ছে ২ হাজার গাছ

চট্টগ্রামে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত সেনাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন মার্কিন রাষ্ট্রদূতের

সাতকানিয়ায় বিএনপি প্রার্থীর ২ কর্মীর ওপর জামায়াতের হামলার অভিযোগ

চট্টগ্রামে মৎস্যজীবীদের পুনর্বাসন তহবিল আত্মসাৎ: ছয় সমবায় নেতাকে কারাদণ্ড

জঙ্গল সলিমপুর: র‍্যাব কর্মকর্তা হত্যা মামলায় আরও দুই আসামি গ্রেপ্তার

টেকনাফে মিয়ানমার থেকে ছোড়া গুলিতে দুই কিশোর গুরুতর আহত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা