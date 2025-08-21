৫ দিন পর সড়ক দুর্ঘটনায় আহত স্কুলছাত্রের মৃত্যু

চট্টগ্রামের কর্ণফুলীতে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত স্কুলছাত্র মারা গেছে। পাঁচ দিন পর গতকাল বুধবার দিবাগত রাতে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।
নিহত স্কুলছাত্রের নাম আবদুল খালেদ (১২)। সে বড় উঠান ইউনিয়নের দৌলতপুর ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কুদ্দুস মেম্বারের বাড়ির আব্দুল রহিমের ছেলে। পরিবারের সবার ছোট সন্তান খালেদ দৌলতপুর বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র ছিল।
প্রত্যক্ষদর্শী ও নিহতের স্বজনেরা জানান, গত শুক্রবার বড় উঠান গ্যাস পাম্পের সামনে রাস্তা পার হচ্ছিল খালেদ। এ সময় দ্রুতগতির একটা মোটরসাইকেল তাকে ধাক্কায় দেয়। মুহূর্তে সে রাস্তায় ছিটকে পড়লে পেছন থেকে আসা একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা তার পায়ের ওপর দিয়ে চলে যায়। এতে সে মাথা ও পায়ে গুরুতর আঘাত পায়।
পরে স্থানীয়রা উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে। এরপর নগরীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা শেষে আবারও চমেকে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল রাত ৩টার দিকে মারা যায়।
এ বিষয়ে কর্ণফুলীর শাহমীরপুর পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মো. রেজাউল হোসাইন জানান, ঘটনার দিন পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মোটরসাইকেলটি জব্দ করেছে। নিহতের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।