হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

৫ দিন পর সড়ক দুর্ঘটনায় আহত স্কুলছাত্রের মৃত্যু

কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 

আবদুল খালেদ। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের কর্ণফুলীতে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত স্কুলছাত্র মারা গেছে। পাঁচ দিন পর গতকাল বুধবার দিবাগত রাতে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

নিহত স্কুলছাত্রের নাম আবদুল খালেদ (১২)। সে বড় উঠান ইউনিয়নের দৌলতপুর ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কুদ্দুস মেম্বারের বাড়ির আব্দুল রহিমের ছেলে। পরিবারের সবার ছোট সন্তান খালেদ দৌলতপুর বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র ছিল।

প্রত্যক্ষদর্শী ও নিহতের স্বজনেরা জানান, গত শুক্রবার বড় উঠান গ্যাস পাম্পের সামনে রাস্তা পার হচ্ছিল খালেদ। এ সময় দ্রুতগতির একটা মোটরসাইকেল তাকে ধাক্কায় দেয়। মুহূর্তে সে রাস্তায় ছিটকে পড়লে পেছন থেকে আসা একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা তার পায়ের ওপর দিয়ে চলে যায়। এতে সে মাথা ও পায়ে গুরুতর আঘাত পায়।

পরে স্থানীয়রা উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে। এরপর নগরীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা শেষে আবারও চমেকে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল রাত ৩টার দিকে মারা যায়।

এ বিষয়ে কর্ণফুলীর শাহমীরপুর পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মো. রেজাউল হোসাইন জানান, ঘটনার দিন পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মোটরসাইকেলটি জব্দ করেছে। নিহতের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সম্পর্কিত

প্রকল্পে অনিয়মের অভিযোগ: রাঙামাটি জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে দুদকের অভিযান

স্থায়ী ক্যাম্পাসের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ করে ফেনী ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

কুমিল্লা-২ আসন পুনর্বহালের দাবিতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ, বিক্ষোভ

বোয়ালখালীতে পিস্তলসহ আটক ৩

ঘর ভেসে যাচ্ছিল মা-মেয়ের রক্তে

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করে ফেনী ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

নিখোঁজের ৩ দিন পর স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতাকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় উদ্ধার

‘মুক্তিপণে’ ছাড়া পেলেন টেকনাফের অপহৃত যুবক

‘সেনাবাহিনীর কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ’

বান্দরবানে চান্দের গাড়ি উল্টে নারী নিহত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা