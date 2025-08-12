আখাউড়ায় রাতে বিএনপির বিলবোর্ড ও ব্যানার ছিঁড়ে ফেলছে দুর্বৃত্তরা

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ায় রাতে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ছবিসংবলিত বিলবোর্ড ও ব্যানার ছিঁড়ে ফেলেছে দুর্বৃত্তরা। এ ঘটনায় স্থানীয় নেতা-কর্মীদের মধ্যে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। তাঁরা জড়িত ব্যক্তিদের দ্রুত শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন।
বিএনপি নেতা-কর্মীরা বলছেন, কয়েক দিন ধরে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় বিএনপি নেতাদের পোস্টার, ব্যানার ও বিলবোর্ড ছেঁড়া হচ্ছে। এর ধারাবাহিকতায় গত রোববার (১০ আগস্ট) গভীর রাতে মোগড়া ইউনিয়নের রেলগেট এলাকায় বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক এমপি মুশফিকুর রহমান এবং জেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি নাছির উদ্দিন হাজারীর বিলবোর্ড ও ব্যানার ছিঁড়ে ফেলা হয়। এ ছাড়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪ (কসবা-আখাউড়া) আসনের বিভিন্ন স্থানেও একই ধরনের ঘটনা ঘটছে।
জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল মনসুর মিশন বলেন, ‘মোগড়া রেলগেট এলাকায় আমার একটি ব্যানার ছিল, যাতে সাবেক এমপি মুশফিকুর রহমানের ছবি ছিল। রাতের আঁধারে কে বা কারা যেন সেটি ছিঁড়ে ফেলে দেয়। শুধু মোগড়াতেই নয়, উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পোস্টার ও ব্যানার ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে, যা অত্যন্ত দুঃখজনক।’
নাছির উদ্দিন হাজারী বলেন, ‘তারেক রহমান ঘোষিত রাষ্ট্রকাঠামো মেরামতের ৩১ দফা বাস্তবায়নের দাবি জানিয়ে মোগড়া রেলগেট এলাকায় আমার একটি বিশালাকার বিলবোর্ড ছিল। সেটিও রাতের আঁধারে ছিঁড়ে ফেলা হয়। আমার নেতা-কর্মীরা জানিয়েছেন, উপজেলার বিভিন্ন জায়গায় আমার বিলবোর্ড ও ব্যানার ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে। এ ঘটনায় আমি তীব্র নিন্দা জানাই।’
আখাউড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ছমিউদ্দিন বলেন, ‘এ ধরনের অভিযোগ আমাদের কাছে আসেনি। লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’