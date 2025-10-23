হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

চাঁদপুরে যৌথ বাহিনীর অভিযান, ৩ মাদক কারবারি গ্রেপ্তার

চাঁদপুর প্রতিনিধি

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা। ছবি: সংগৃহীত

চাঁদপুরের কচুয়া ও হাজীগঞ্জ উপজেলায় যৌথ বাহিনীর পৃথক অভিযানে শাহাদাত হোসেন বাবুল (৪৩), ফারুক হোসেন (৩০) ও জাকির হোসেন (৩৫) নামে তিন মাদক কারবারি গ্রেপ্তার হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) বিকেলে চাঁদপুর আর্মি ক্যাম্প থেকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন অপারেশনাল অফিসার লেফটেন্যান্ট জাবিদ হাসান।

প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, বেলা সাড়ে ১১টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে যৌথ বাহিনী তালিকাভুক্ত মাদক কারবারিদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় কচুয়া উপজেলার সাতবাড়িয়া এলাকা থেকে মাদক কারবারি বাবুল ও ফারুককে গ্রেপ্তার করে। তাঁদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় ৫৫টি ইয়াবা বড়ি।

অপর অভিযানে বেলা ২টার দিকে হাজীগঞ্জ উপজেলার রামচন্দ্রপুর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় মাদক কারবারি জাকির হোসেনকে। তাঁর কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় ১০টি ইয়াবা বড়ি।

অপারেশনাল অফিসার লেফটেন্যান্ট জাবিদ হাসান বলেন, উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্য ও গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিজ নিজ থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

