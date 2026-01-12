হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে নালা থেকে বস্তাবন্দী মরদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রাম নগরীর আনন্দবাজার এলাকার নালা (ড্রেন) থেকে বস্তাবন্দী অবস্থায় অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। নিহত ব্যক্তির পকেটে পাওয়া একটি চাবি থেকে পুলিশ ধারণা করছে, লোকটি অটোরিকশাচালক ছিলেন।

আজ সোমবার (১২ জানুয়ারি) সকালে নগরীর বন্দর থানার আনন্দবাজার ময়লার ডিপোর পাশের একটি ড্রেনে ওই মরদেহ পাওয়া যায়। এর আগে স্থানীয় বাসিন্দারা সেখানে বস্তাভর্তি মরদেহ দেখে পুলিশে খবর দেন।

বন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুর রহিম বলেন, আনুমানিক ৪৫ বছর বয়সী ওই ব্যক্তির শরীরে আঘাতের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়নি। তাঁকে শ্বাসরোধে খুন করা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ওসি বলেন, ‘আমাদের ধারণা, অন্য কোথাও খুন করে লাশটি এখানে এনে ফেলে যাওয়া হয়েছে। মরদেহের পকেটে পাওয়া একটা চাবি থেকে ধারণা করা হচ্ছে, লোকটি একজন অটোরিকশাচালক। তবে স্থানীয় লোকজন কেউ তাঁকে চিনতে পারছে না। আমরা তাঁর পরিচয় উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করছি। কারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।’

