চট্টগ্রামে ছুরিকাঘাতে পুলিশ সদস্য হত্যা মামলায় ১০ জনের যাবজ্জীবন

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে পুলিশ কনস্টেবল আবদুল কাইয়ুম (২২) হত্যা মামলায় ১০ আসামির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। আজ সোমবার (১২ জানুয়ারি) চট্টগ্রামের বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. মিজানুর রহমান এই রায় ঘোষণা করেন।

২০১৩ সালের ৩ নভেম্বর নগরীর খুলশী থানার টাইগারপাস আমবাগান এলাকায় ছিনতাইয়ে বাধা দেওয়ায় আবদুল কাইয়ুমকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়।

মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন মো. জাবেদ, নুরুল আলম, সুমন মোল্লা, হারুন অর রশিদ, তপন চন্দ্র সরকার, মিন্টু দাশ, আরছাল ওরফে রাসেল, ফারুক ওরফে বুলেট ফারুক, মো. সোহেল ও মো. বাবুল।

বিশেষ জজ আদালতের সহকারী সরকারি কৌঁসুলি (এপিপি) আবুল কাশেম আজকের পত্রিকাকে বলেন, আদালত হত্যা মামলাটিতে ১০ আসামির সবাইকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন। একই সঙ্গে তাঁদের প্রত্যেককে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ছয় মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। জরিমানার আড়াই লাখ টাকা নিহত পুলিশ সদস্যের পরিবারকে দেওয়ার জন্য আদেশ দেন আদালত।

আবুল কাশেম জানান, মামলার রায় ঘোষণার সময় ১০ আসামির পাঁচজন আদালতে উপস্থিত ছিলেন। অপর আসামিরা পলাতক রয়েছেন।

মামলা নথি থেকে জানা গেছে, ২০১৩ সালের ৩ নভেম্বর চট্টগ্রাম নগরীর খুলশী থানার টাইগারপাস আমবাগান এলাকার ডিআইজি বাংলোর কাছে ছিনতাইয়ের একটি ঘটনায় বাধা দেওয়ার সময় ছুরিকাঘাতে কনস্টেবল আবদুল কাইয়ুম নিহত হন। এ ঘটনায় তিন পুলিশ সদস্য আহত হন। নিহত কাইয়ুম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলার বাসিন্দা ছিলেন। তিনি ২০১২ সালের ৬ অক্টোবর কনস্টেবল হিসেবে পুলিশ বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। এ ঘটনায় ১৯ জনকে আসামি করে খুলশী থানায় পুলিশ বাদী হয়ে মামলা করে। তদন্ত শেষে পুলিশ ১০ জনকে অভিযুক্ত করে অভিযোগপত্র জমা দেন।

