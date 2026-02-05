নির্বাচনী নিরাপত্তায় চট্টগ্রামে যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা

আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ১০ ফেব্রুয়ারি মধ্যরাত থেকে চট্টগ্রামে মোটরসাইকেল চলাচলের ওপর তিন দিনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এ ছাড়া ১১ ফেব্রুয়ারি মধ্যরাত থেকে মাইক্রোবাস, ট্যাক্সি ক্যাব, পিকআপ ও ট্রাক চলাচলেও নিষেধাজ্ঞা থাকবে।
চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিঞা গতকাল বুধবার (৪ ফেব্রুয়ারি) রাতে এক গণবিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, মোটরসাইকেল চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা ১৩ ফেব্রুয়ারি মধ্যরাত পর্যন্ত প্রযোজ্য হবে। মাইক্রোবাস, ট্যাক্সি ক্যাব, পিকআপ ও ট্রাক চলাচল ১২ ফেব্রুয়ারি মধ্যরাত পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।
তবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, সশস্ত্র বাহিনী, প্রশাসন ও অনুমোদিত পর্যবেক্ষক, জরুরি সেবা, ওষুধ, স্বাস্থ্যসেবা, সংবাদপত্র, বিদেশি ও দূরপাল্লার যাত্রীবাহী যানবাহন, বিটিআরসি ও সরকারি লাইসেন্সপ্রাপ্ত টেলিযোগাযোগ সংস্থার যানবাহন নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকবে না। এ ছাড়া রিটার্নিং কর্মকর্তার অনুমোদন ও স্টিকার প্রদর্শন সাপেক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনী এজেন্ট, সাংবাদিক, পর্যবেক্ষক এবং নির্বাচনী কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারী বা জরুরি কাজে ব্যবহৃত যানবাহন ও মোটরসাইকেল চলাচল করতে পারবে।
তবে চট্টগ্রাম বন্দর ছাড়াও আন্তজেলা বা মহানগর থেকে বাহির বা প্রবেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সড়ক, মহাসড়ক ও প্রধান সংযোগ সড়কে নিষেধাজ্ঞা শিথিল করা হয়েছে।