চট্টগ্রাম

মতলব উত্তরে গুলিবিদ্ধ যুবকের মরদেহ উদ্ধার

চাঁদপুর ও মতলব উত্তর প্রতিনিধি

মাথায় গুলিবিদ্ধ ও ক্ষতবিক্ষত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাঁদপুরের মতলব উত্তরে মাথায় গুলিবিদ্ধ ও ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার (১৩ আগস্ট) সকাল ১০টায় উপজেলার একলাছপুর ইউনিয়নের হাসিমপুর গ্রামের বকুলতলা এলাকা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, নিহতের নাম মিজানুর রহমান অভি (৩৫)। তিনি ওই এলাকার ফজলুল হকের ছেলে। তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চাঁদপুর জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

স্থানীয় একাধিক সূত্র জানায়, মেঘনা নদীতে অবৈধভাবে ড্রেজিং করে বালু বিক্রির সিন্ডিকেট, চাঁদাবাজি ও মাদকের সঙ্গে জড়িত ছিলেন অভি। সব সময় এলাকায় থাকতেন না, নারায়ণগঞ্জে অবস্থান করতেন তিনি। তাঁকে হত্যার পর অজ্ঞাত মুঠোফোন নম্বর থেকে আরেকজনকেও এইভাবে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়। এ নিয়ে মতলব উত্তরে মেঘনাপাড়ের একলাছপুর ইউনিয়নে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

মতলব সার্কেলের জ্যেষ্ঠ সহকারী পুলিশ সুপার খায়রুল কবির বলেন, ‘আজ বুধবার সকালে কামাল নামে এক ব্যবসায়ী বাড়ি থেকে তাঁর দোকানে যাওয়ার পথে ওই যুবককে বকুলতলায় পড়ে থাকতে দেখেন। এ সময় স্থানীয়দের ডেকে এনে রক্তাক্ত যুবককে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

তিনি আরও বলেন, ‘পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখে ধারণা করা হচ্ছে, এটি হত্যাকাণ্ড হতে পারে। রাত ১টা থেকে ভোর ৫টার মধ্যে হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত হয়ে থাকতে পারে।’

এদিকে আজ বেলা ১১টায় ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন চাঁদপুরের পুলিশ সুপার মুহম্মদ আব্দুর রকিব। তিনি বলেন, ‘নিহত যুবকের শরীরে জখমের পাশাপাশি মাথায় গুলিবিদ্ধ হওয়ার চিহ্ন রয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, কোনো বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের হাতে হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন ওই যুবক।

এর পেছনে আরও কোনো কারণ আছে কি না, তা তদন্ত করে খতিয়ে দেখা হবে।’

