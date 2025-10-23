হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

এসব খুচরা দলের হিসাব করার সময় বিএনপির নেই: শাহ নওয়াজ

হাতিয়া (নোয়াখালী) প্রতিনিধি

পথসভায় বক্তব্য দেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা শাহ নওয়াজ। ছবি: আজকের পত্রিকা

এনসিপি ও জামায়াতকে উদ্দেশ করে বিএনপি থেকে জাতীয় নির্বাচনে মনোনয়নপ্রত্যাশী শাহ নওয়াজ বলেছেন, এসব খুচরা দলের হিসাব করার সময় বিএনপির নেই। হাতিয়া বিএনপিও তাদের হিসাব করবে না। গতকাল বুধবার (২২ অক্টোবর) সন্ধ্যায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত রাষ্ট্রকাঠামো মেরামতের রূপরেখার ৩১ দফা বাস্তবায়নে হাতিয়ার জাহাজমারা ইউনিয়নে লিফলেট বিতরণ ও গণমিছিল-পরবর্তী পথসভায় এসব কথা বলেন তিনি।

নওয়াজ আরও বলেন, আজকে দুটি সংগঠন কেউ কাউকে ‘বাবা’ হিসেবে আবার কেউ কাউকে ‘সন্তান’ হিসেবে জাতির কাছে উপস্থাপন করতে চায়। বাবা-সন্তানের দলকে আগামী নির্বাচনে দেশের মানুষ ব্যালট পেপারের মাধ্যমে প্রমাণ করে দেবে, তারা বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল নয়।

তিনি বলেন, গত বছরের ৫ আগস্টের পরে অনেকে নিজেদেরকে অনেক বড় নেতা দাবি করেন। আপনারা কারও ভেলকিবাজিতে পা দেবেন না। জাতীয় রাজনীতিতে যারা বিভেদ সৃষ্টি করে, তাদেরকে সসম্মানে ধানের শীষে ভোটের মাধ্যমে জবাব দেওয়া হবে।

নিজের প্রার্থিতার বিষয়ে আশা প্রকাশ করে শাহ নওয়াজ বলেন, ‘গত ১৭ বছর অনেক নির্যাতনের শিকার হয়ে রাজনীতিতে আপনাদের সঙ্গে মাঠে ছিলাম। মৃত্যু পর্যন্ত আপনাদের সঙ্গে নিয়ে মাঠে থেকে ধানের শীষের পক্ষে কাজ করে যাব। আপনারা সবাই ধানের শীষের পক্ষে থাকবেন।’

সভায় বিএনপি, যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদলের বিপুল নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

শাহ নাওয়াজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। তিনি ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন দীর্ঘদিন।

