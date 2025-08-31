চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ফের শিক্ষার্থী-এলাকাবাসীর সংঘর্ষ, সহ-উপাচার্যসহ আহত ১০

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) শিক্ষার্থী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে আবারও সংঘর্ষ বেঁধেছে। প্রায় দেড় ঘণ্টা মুখোমুখি অবস্থানের পর আজ রোববার দুপুর ১২টা ৫ মিনিটের দিকে ক্যাম্পাসের ২ নম্বর গেট সংলগ্ন জোবরা গ্রামে দুই পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও ইটপাটকেল নিক্ষেপ শুরু হয়। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক মো. কামাল উদ্দিনসহ অন্তত ১০ শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন।
ঘটনাস্থলে উপস্থিত শিক্ষকেরা জানান, বেলা সাড়ে ১১টার দিকে কয়েক শ শিক্ষার্থী এবং বিপরীত দিকে এলাকাবাসী মুখোমুখি অবস্থান নেন। উভয় পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকে। এ সময় সহ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক মোহাম্মদ শামীম উদ্দিন খান, অধ্যাপক মো. কামাল উদ্দিন, প্রক্টর তানভীর মোহাম্মদ হায়দার আরিফসহ শিক্ষকেরা পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু একপর্যায়ে দুই পক্ষের মধ্যে ইটপাটকেল ছোড়া শুরু হয়। আহত অবস্থায় অন্তত ১০ শিক্ষার্থীকে ক্যাম্পাসের দিকে নিয়ে যেতে দেখা যায়, যাদের মাথা থেকে রক্ত ঝরছিল। তবে সংঘর্ষের সময় ঘটনাস্থলে কোনো আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যকে দেখা যায়নি।
এর আগে গতকাল শনিবার দিবাগত রাত সোয়া ১২টা থেকে আজ ভোর ৪টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ নম্বর গেট এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ ও ধাওয়া-পাল্টাধাওয়ার ঘটনা ঘটে। শিক্ষার্থীরা জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীকে মারধরের পর এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। গতকালের সংঘর্ষে অন্তত ৭০ জন শিক্ষার্থী আহত হয়েছিলেন। পরে রাত সাড়ে ৩টার দিকে সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে এলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।
আজকের সংঘর্ষ শুরুর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক মো. কামাল উদ্দিন বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের এতগুলো শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। স্থানীয় সন্ত্রাসীরা প্রক্টর ও পুলিশের তিনটি যানবাহন ভেঙেছে। এ বিষয়ে অবশ্যই পদক্ষেপ নেওয়া হবে।’
শিক্ষার্থীদের ভাষ্যমতে, গতকাল রাতে ২ নম্বর গেটের কাছে একটি ভাড়া বাসায় থাকেন এমন এক ছাত্রী ভবনে প্রবেশের সময় দারোয়ানের সঙ্গে তর্ক হয়। একপর্যায়ে দারোয়ান তাঁকে মারধর করলে শিক্ষার্থীরা দারোয়ানকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে যায়। তখন দারোয়ান পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে শিক্ষার্থীরা তাঁকে ধাওয়া করে। এরপর স্থানীয় লোকজন শিক্ষার্থীদের ওপর ইটপাটকেল নিক্ষেপ শুরু করলে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। স্থানীয়রা মাইকে ডেকে লোক জড়ো করে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালায়। তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, একটি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থীরা তাদের ওপর হামলা ও ভাঙচুর চালিয়েছে।