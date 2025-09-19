হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

রাজবন বিহারে মহা সংঘদান, সব প্রাণীর মঙ্গল কামনা

রাঙামাটি প্রতিনিধি 

রাঙামাটি রাজবন বিহারে মহা সংঘদান অনুষ্ঠান। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাঙামাটির রাজবন বিহারে মহা সংঘদান অনুষ্ঠান করেছে রাঙামাটি সদর উপজেলার বাসিন্দারা। আজ শুক্রবার সকাল ৯টায় রাজবন বিহারের দক্ষিণ মাঠে এ মহা সংঘদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে ধর্মীয় সংগীত পরিবেশন, পঞ্চশীল গ্রহণ, সংঘদান, বুদ্ধমূর্তি দান, দেশের সব প্রাণীর সুখ ও মঙ্গল কামনায় বিশেষ প্রার্থনা শেষে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। পুণ্যার্থীদের উদ্দেশে পঞ্চশীল প্রদান করেন বনভান্তের অন্যতম শিষ্য ভৃগু মহাথের।

এ সময় অর্ধশতাধিক ভিক্ষুর উপস্থিতিতে রাঙামাটি সদর উপজেলার মানুষ ছাড়াও বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত হাজারো পুণ্যার্থী ধর্ম অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। জানা গেছে, গত বছর থেকে রাঙামাটি সদর উপজেলার বাসিন্দারা এ মহা সংঘদান করে আসছেন। এবারের মহা সংঘদানটি ছিল দ্বিতীয়।

সম্পর্কিত

বিকাশ ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে ‘সাড়ে ৩ লাখ টাকা’ ছিনতাই

চাকসু নির্বাচন: ছাত্রদল-শিবিরসহ ১০ প্যানেল ঘোষণা

টেকনাফে ৩ লাখ ৪০ হাজার ইয়াবাসহ রোহিঙ্গা নাগরিক আটক

চবির সেই ২ ছাত্র সুস্থ, মামুনের মাথার খুলি প্রতিস্থাপন এক মাস পর

চাকসুতে ছাত্রশিবিরের ‘সম্প্রীতির শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেল ঘোষণা

জাবেদ-রুকমিলা দম্পতির বিরুদ্ধে ইন্টারপোলে ‘রেড নোটিশ’ জারির আবেদন

চাকসু নির্বাচন: ছাত্রদলের প্যানেল ঘোষণা, ভিপি সাজ্জাদ, জিএস শাফায়াত

‘নিষিদ্ধঘোষিত দলের লোকজনকে বাসা ভাড়া দিলে মালিককে আটক করা হবে’

চকরিয়ায় নারী উদ্ধার, অস্ত্রসহ অপহরণকারী গ্রেপ্তার

সীতাকুণ্ডে হাসপাতাল কর্মচারীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা