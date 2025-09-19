রাজবন বিহারে মহা সংঘদান, সব প্রাণীর মঙ্গল কামনা

রাঙামাটির রাজবন বিহারে মহা সংঘদান অনুষ্ঠান করেছে রাঙামাটি সদর উপজেলার বাসিন্দারা। আজ শুক্রবার সকাল ৯টায় রাজবন বিহারের দক্ষিণ মাঠে এ মহা সংঘদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানে ধর্মীয় সংগীত পরিবেশন, পঞ্চশীল গ্রহণ, সংঘদান, বুদ্ধমূর্তি দান, দেশের সব প্রাণীর সুখ ও মঙ্গল কামনায় বিশেষ প্রার্থনা শেষে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। পুণ্যার্থীদের উদ্দেশে পঞ্চশীল প্রদান করেন বনভান্তের অন্যতম শিষ্য ভৃগু মহাথের।
এ সময় অর্ধশতাধিক ভিক্ষুর উপস্থিতিতে রাঙামাটি সদর উপজেলার মানুষ ছাড়াও বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত হাজারো পুণ্যার্থী ধর্ম অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। জানা গেছে, গত বছর থেকে রাঙামাটি সদর উপজেলার বাসিন্দারা এ মহা সংঘদান করে আসছেন। এবারের মহা সংঘদানটি ছিল দ্বিতীয়।