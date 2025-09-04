মিরসরাইয়ে প্রতিপক্ষের হামলায় ছাত্রদলের ৫ নেতা-কর্মী আহত

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে প্রতিপক্ষের হামলায় উপজেলা ছাত্রদল নেতাসহ অন্তত পাঁচজন আহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে মিরসরাই থানার পশ্চিম পাশে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কসংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে সাইবার বুলিংয়ের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও অবস্থান কর্মসূচি পালন শেষে এ হামলা হয় বলে জানা গেছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে মিরসরাই কলেজ ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের নিয়ে উপজেলা ছাত্রদলের নেতারা বিক্ষোভ মিছিল ও অবস্থান কর্মসূচি পালন শেষে ফেরার পথে প্রতিপক্ষ হামলা চালায়। এতে পাঁচ নেতা-কর্মী আহত হন।
আহত ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক এমরান আনোয়ার (৩০), মিরসরাই কলেজ ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক শেখ আব্দুল্লাহ আল নোমান (২৬) ও পৌরসভা ছাত্রদল নেতা সিয়াম। অন্যদের পরিচয় পাওয়া যায়নি। আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
চট্টগ্রাম উত্তর জেলা ছাত্রদলের সাবেক সহসাংগঠনিক সম্পাদক তরিকুর রহমান বাবু অভিযোগ করেন, নুরুল আমিন চেয়ারম্যানের অনুসারীরা এ হামলা চালিয়েছেন।
উপজেলা ছাত্রদল নেতা নাঈম সরকার বলেন, ‘মিরসরাই পৌর সদরে শিক্ষার্থী ও বহিরাগতদের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া হয়। আমরা তাৎক্ষণিক প্রশাসনের সহযোগিতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করি। যদি তখনই ব্যবস্থা না নিতাম, আরও বড় ধরনের সংঘাত ঘটতে পারত।’
চট্টগ্রাম উত্তর জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সরোয়ার হোসেন রুবেল বলেন, ক্যাম্পাসে যাঁদের ছাত্রত্ব রয়েছে, তাঁদের নিয়েই মিরসরাই কলেজ ছাত্রদলের কমিটি গঠন করা হয়েছে। শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি শেষে ফেরার পথে নেতা-কর্মীদের ওপর এমন হামলা দুঃখজনক। বিষয়টি সাংগঠনিকভাবে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
অভিযোগের বিষয়ে জানতে নুরুল আমিন চেয়ারম্যানের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও পাওয়া যায়নি।
মিরসরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিকুর রহমান বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বড় ধরনের কোনো সংঘাত ঘটেনি। এখন পর্যন্ত থানায় কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।