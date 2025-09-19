হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

বিকাশ ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে ‘সাড়ে ৩ লাখ টাকা’ ছিনতাই

কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 

চট্টগ্রামের কর্ণফুলী উপজেলায় দুর্বৃত্তদের কোপে আহত ব্যবসায়ী দেলোয়ার হোসেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের কর্ণফুলীতে মোবাইল ব্যাংকিং বিকাশের এক ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে সাড়ে ৩ লাখ টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ পাওয়া গেছে। আহত ব্যবসায়ীর নাম মো. দেলোয়ার হোসেন (৪০)। তিনি জানান, গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার শিকলবাহা ইউনিয়নের ক্রসিং এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

দেলোয়ার হোসেন শিকলবাহা ক্রসিং এলাকার বাসিন্দা। তাঁকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

দেলোয়ার জানান, আনোয়ারার চাতরী চৌমুহনী বাজারের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে সাড়ে ৩ লাখ টাকা, বিকাশ ও নগদ লেনদেনের মোবাইল ফোনসহ বাড়িতে ফিরছিলেন। পিছু নেওয়া কয়েক যুবক পেছন থেকে তাঁর মাথায় কোপ দেয়। মুহূর্তে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। এ সময় তারা ব্যাগে থাকা সাড়ে ৩ লাখ টাকা ও পাঁচটি মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

কর্ণফুলী থানার পুলিশ পরিদর্শক (এসআই) মিজানুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, রাতে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে পুলিশ। তবে এ বিষয়ে এখনো থানায় কোনো লিখিত অভিযোগ করা হয়নি। পুলিশ মৌখিক অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত এবং টাকা ও মোবাইল ফোন উদ্ধারে কাজ করছে।

কর্ণফুলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ শরীফ বলেন, এ ঘটনায় পুলিশ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে।

সম্পর্কিত

রাজবন বিহারে মহা সংঘদান, সব প্রাণীর মঙ্গল কামনা

চাকসু নির্বাচন: ছাত্রদল-শিবিরসহ ১০ প্যানেল ঘোষণা

টেকনাফে ৩ লাখ ৪০ হাজার ইয়াবাসহ রোহিঙ্গা নাগরিক আটক

চবির সেই ২ ছাত্র সুস্থ, মামুনের মাথার খুলি প্রতিস্থাপন এক মাস পর

চাকসুতে ছাত্রশিবিরের ‘সম্প্রীতির শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেল ঘোষণা

জাবেদ-রুকমিলা দম্পতির বিরুদ্ধে ইন্টারপোলে ‘রেড নোটিশ’ জারির আবেদন

চাকসু নির্বাচন: ছাত্রদলের প্যানেল ঘোষণা, ভিপি সাজ্জাদ, জিএস শাফায়াত

‘নিষিদ্ধঘোষিত দলের লোকজনকে বাসা ভাড়া দিলে মালিককে আটক করা হবে’

চকরিয়ায় নারী উদ্ধার, অস্ত্রসহ অপহরণকারী গ্রেপ্তার

সীতাকুণ্ডে হাসপাতাল কর্মচারীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা