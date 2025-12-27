হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

হাদি হত্যাকাণ্ড: চট্টগ্রামে নিউমার্কেট চত্বরে অবস্থান কর্মসূচিতে বসেছে ইনকিলাব মঞ্চ

 নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে নিউমার্কেট চত্বরে অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেছে ইনকিলাব মঞ্চ। ছবি: আজকের পত্রিকা

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান বিন হাদি হত্যার বিচারের দাবিতে চট্টগ্রাম নগরীর নিউমার্কেট মোড়ে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন সংগঠনটির নেতা-কর্মী ও সমর্থকেরা। আজ শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) বেলা ৩টায় নগরের কোতোয়ালি থানায় নিউমার্কেট চত্বরে এই অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেন তারা।

এর আগে ইনকিলাব মঞ্চ, চট্টগ্রামের ব্যানারে একটি মিছিল নিয়ে নেতা-কর্মীরা নিউমার্কেট চত্বরে জড়ো হন। ওই কর্মসূচিতে সংগঠনের সদস্যদের পাশাপাশি জুলাই আন্দোলনে অংশ নেওয়া অনেকেই অংশ নেন।

২০২৪-এর ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান চলাকালে নগরীর এই নিউমার্কেট চত্বর ছিল তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার হটানোর আন্দোলনের মূল কেন্দ্রবিন্দু।

আজ নিউমার্কেট চত্বরে অবস্থান কর্মসূচিতে আন্দোলনকারীরা হাদি হত্যায় জড়িত মূল আসামিদের গ্রেপ্তার ও দ্রুত বিচারের দাবি জানান।

কর্মসূচিতে ইনকিলাব মঞ্চ চট্টগ্রাম মহানগরের তত্ত্বাবধায়ক এইচ এম শহিদ বলেন, ‘দাবি-দাওয়ার বিষয়ে সুস্পষ্ট কোনো নির্দেশনা না আসা পর্যন্ত আমাদের অবস্থান কর্মসূচি চলতে থাকবে।’

কর্মসূচিতে ‘নারায়ে তাকবির, আল্লাহ আকবার, হাদি-হাদি, আমরা সবাই হাদি হব, হাদি ভাইয়ের রক্ত বৃথা যেতে দেব না, ‘হাদি ভাই মরল কেন, ইন্টেরিম জবাব দে,’ ‘এক হাদি যুগান্তরে, লক্ষ হাদি ঘরে ঘরে,’ ‘দিল্লি না ঢাকা, ঢাকা, ঢাকা,’ ‘আওয়ামী লীগের আস্তানা, ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও’ স্লোগান ওঠে।

এর আগে গতকাল শুক্রবার দুপুরে জুমার নামাজের পর নগরের আন্দরকিল্লা জামে মসজিদ প্রাঙ্গণ থেকে ইনকিলাব মঞ্চ, চট্টগ্রামের ব্যানারে একটি বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। কয়েক শ মানুষের অংশগ্রহণে মিছিলটি নগরের মোমিন রোড, চেরাগী পাহাড় হয়ে জামালখানে প্রেসক্লাবের সামনে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ হয়।

এরপর ইনকিলাব মঞ্চ, চট্টগ্রামের নেতারা সংগঠনটির ফেসবুক পেজে শনিবার নিউমার্কেট চত্বরে অবস্থান কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দেন।

স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা