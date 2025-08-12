হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

ইয়াবা মামলায় ফাঁসানোর অভিযোগে ডিবির দুই সদস্য বরখাস্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামে টাকা না পেয়ে যুবককে ইয়াবা মামলায় ফাঁসানোর অভিযোগ ওঠায় পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) দুই সদস্যকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) পুলিশ কমিশনার হাসিব আজিজ স্বাক্ষরিত এক আদেশে অভিযুক্ত দুই পুলিশ সদস্যকে বরখাস্ত করা হয়।

বরখাস্ত হওয়া পুলিশ সদস্যরা হলেন গোয়েন্দা পুলিশের বন্দর জোনের উপপরিদর্শক (এসআই) মো. মহসিন ও কনস্টেবল আজাদ।

গোয়েন্দা পুলিশের বন্দর জোনের উপকমিশনার (ডিসি) আবু বক্কর সিদ্দিক বলেন, জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্ত দুই পুলিশ সদস্য তাঁদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তবে যেহেতু অভিযোগ উঠেছে এবং বাহিনীর শৃঙ্খলা ক্ষুণ্ন হয়েছে; তাই তাদের সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

ইয়াবা মামলায় ফাঁসানোর অভিযোগ, ডিবির দুই সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা

এর আগে সোমবার (১১ আগস্ট) চট্টগ্রামের অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সরকার হাসান শাহরিয়ারের আদালতে দুই পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা করেন এক নারী।

নগরের ডবলমুরিং এলাকার বাসিন্দা ওই নারীর করা মামলায় অভিযোগ করা হয়, ২২ জুলাই তাঁর ভাই জাকির হোসেনকে আটক করে দুই পুলিশ সদস্য। পরে তাঁকে নগরের মনসুরাবাদ ডিবি কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে বাদী দেখা করতে গেলে পুলিশ দুই লাখ টাকা দাবি করে। পরে টাকা না পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁরা ৪০০টি ইয়াবা বড়ি উদ্ধার দেখিয়ে জাকিরের বিরুদ্ধে মাদক মামলা দেন।

সম্পর্কিত

আখাউড়ায় রাতে বিএনপির বিলবোর্ড ও ব্যানার ছিঁড়ে ফেলছে দুর্বৃত্তরা

ফটিকছড়িতে সরকারি স্কুলে শৃঙ্খলাভঙ্গ, ২২ শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

নাইক্ষ্যংছড়ি স্থলমাইন বিস্ফোরণে আহত হাতির চিকিৎসা শুরু

ঢাকায় গাড়ি থেকে দুজনের মরদেহ উদ্ধার, জাকিরের পরিবারের দাবি পরিকল্পিত হত্যা

চাকসুর নতুন গঠনতন্ত্রে নারীবিদ্বেষ স্পষ্ট: ছাত্রদল

কুমিল্লায় নিহত নজরুলের হাতের পর এবার পায়ের টুকরো উদ্ধার

আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিলের খবরে অভিযানে গিয়ে আহত পুলিশ কর্মকর্তা

অনেক কমিশন হলেও ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর দাবিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়নি: সন্তু লারমা

চাঁদা নেওয়ার সময় অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার ১

নোয়াখালীতে ব্যাংকের সাবেক কর্মকর্তাকে ১০ বছরের কারাদণ্ড
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা