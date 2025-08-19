আবর্জনায় পড়েছিল কার্টন, ভেতরে মৃত নবজাতক

খাগড়াছড়িতে মৃত নবজাতককে উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) দুপুরে খাগড়াছড়ি পৌরসভার ব্রিজসংলগ্ন ময়লা-আবর্জনার জায়গায় মৃতদেহটি পাওয়া যায়। খাগড়াছড়ি সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল বাতেন মৃধা এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
স্থানীয়রা জানায়, আজ বেলা ১টার দিকে পৌরসভার ব্রিজের পাশে ময়লা স্থানে কার্টনের ভেতরে মৃত নবজাতককে পাওয়া যায়। খবর পেয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়।
এ ব্যাপারে জানতে খাগড়াছড়ি আধুনিক সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. রিপল বাপ্পি চাকমাকে একাধিকবার ফোন করা হলেও কোনো সাড়া মেলেনি।
খাগড়াছড়ি সদর থানার ওসি আব্দুল বাতেন মৃধা বলেন, ‘আমরা খবর পেয়ে মৃত নবজাতককে উদ্ধার করে পোস্টমর্টেম করতে সদর হাসপাতালে পাঠিয়েছি।’