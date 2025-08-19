হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

আবর্জনায় পড়েছিল কার্টন, ভেতরে মৃত নবজাতক

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি 

খাগড়াছড়িতে মৃত নবজাতককে উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) দুপুরে খাগড়াছড়ি পৌরসভার ব্রিজসংলগ্ন ময়লা-আবর্জনার জায়গায় মৃতদেহটি পাওয়া যায়। খাগড়াছড়ি সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল বাতেন মৃধা এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

স্থানীয়রা জানায়, আজ বেলা ১টার দিকে পৌরসভার ব্রিজের পাশে ময়লা স্থানে কার্টনের ভেতরে মৃত নবজাতককে পাওয়া যায়। খবর পেয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

এ ব্যাপারে জানতে খাগড়াছড়ি আধুনিক সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. রিপল বাপ্পি চাকমাকে একাধিকবার ফোন করা হলেও কোনো সাড়া মেলেনি।

আবর্জনায় নবজাতকের মৃতদেহ উদ্ধারে আসে পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

খাগড়াছড়ি সদর থানার ওসি আব্দুল বাতেন মৃধা বলেন, ‘আমরা খবর পেয়ে মৃত নবজাতককে উদ্ধার করে পোস্টমর্টেম করতে সদর হাসপাতালে পাঠিয়েছি।’

