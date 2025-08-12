ইয়াবা মামলায় ফাঁসানোর অভিযোগ, ডিবির দুই সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা

দাবিকৃত টাকা না পেয়ে ইয়াবা মামলায় ফাঁসানোর অভিযোগে নগর গোয়েন্দা পুলিশের দুই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেছেন এক নারী। গতকাল সোমবার চট্টগ্রামে অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সরকার হাসান শাহরিয়ারের আদালতে এই মামলা হয়।
এ সময় আদালত মামলাটি তদন্তের জন্য পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ সিআইডিকে নির্দেশ দিয়েছেন। মামলায় অভিযুক্তরা হলেন—মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) বন্দর জোনের উপপরিদর্শক (এসআই) মো. মহসিন ও সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) মো. আজাদ।
গরের ডবলমুরিং এলাকার বাসিন্দা সাবিনা আক্তারের করা মামলায় অভিযোগ করা হয়, গত ২২ জুলাই তাঁর ভাই জাকির হোসেনকে আটক করেন দুই পুলিশ সদস্য। পরে তাঁকে নগরের মনসুরাবাদ ডিবি কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে বাদী দেখা করতে গেলে পুলিশ ২ লাখ টাকা দাবি করেন।
পরবর্তীতে টাকা না পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে তারা ৪০০ পিস ইয়াবা উদ্ধার দেখিয়ে ভুক্তভোগীকে মাদকের মামলা দেন। বাদীপক্ষের আইনজীবী আফজাল হোসেন বলেন, ‘আদালত অভিযোগ শুনেছেন। মামলাটি তদন্তের জন্য সিআইডিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।’