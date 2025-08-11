হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

এক দেশে দুই আইন চলবে না: রফিকুল ইসলাম মাদানী

মানিকছড়ি (খাগড়াছড়ি) প্রতিনিধি

মানিকছড়ি উপজেলার অডিটরিয়ামে বক্তব্য দেন রফিকুল ইসলাম মাদানী। ছবি: আজকের পত্রিকা

শিশু বক্তা হিসেবে পরিচিত মাওলানা মো. রফিকুল ইসলাম মাদানী বলেছেন, এক দেশে দুই আইন চলবে না। ৬১ জেলার আইনে ৬৪ জেলা চলতে হবে। তথাকথিত শান্তিচুক্তির আড়ালে বাঙালিদের ওপর সশস্ত্র সংগঠনের চাঁদাবাজি, অপহরণ, গুম ও খুন আর বরদাশত করা হবে না।

তিনি বলেন, ‘মুসলিম জাতিকে জিম্মি করে শাসনের দিন শেষ হয়ে এসেছে। এসব অপরাজনীতি ও অপশাসনের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে ইমাম, ওলামা ও মশায়েখদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রতি আবেদন—আপনারা সশস্ত্র সংগঠনের সন্ত্রাসীদের কঠোর হাতে দমন করুন।’

গতকাল রোববার বিকেলে মানিকছড়ি উপজেলার অডিটরিয়ামে আল-আমানাহ সংস্থার আয়োজিত ‘পার্বত্য চট্টগ্রামে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান বক্তা হিসেবে এসব কথা বলেন রফিকুল ইসলাম মাদানী।

সংস্থার সভাপতি হাফেজ শরিফুল ইসলামের সভাপতিত্বে সেমিনারে বক্তব্য দেন মুফতি মাহমুদুল হাসান গুনবী, ইউপি প্যানেল চেয়ারম্যান মোশারফ হোসেন, উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি জয়নাল আবেদীন, যুবদল নেতা জাহাঙ্গীর হোসেন, মো. মহিউদ্দীন কিশোর, মাওলানা নুর মোহাম্মদ, কারি ওসমান গনি, উপজেলা ওলামা দলের সভাপতি মাওলানা অলিউল্লাহ, মুফতি রবিউল ইসলাম শামীম, মহিউদ্দিন বিন সুরুজ প্রমুখ।

সম্পর্কিত

গ্যাস সংকট: সাড়ে পাঁচ মাস ধরে বন্ধ সার কারখানা

দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কি না—মেসেঞ্জার কলে এনসিপি নেতা নিজাম

বহুগুণে আইনশৃঙ্খলা ভালো, ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন করতে পারব: ধর্ম উপদেষ্টা

কুমিল্লায় আইনজীবী হত্যা: সাবেক এমপি, মেয়রসহ ৩৫ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট

বিএসটিআইয়ের সনদ না থাকায় ৩ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

লক্ষ্মীপুরে নিখোঁজের ১৫ দিনেও সন্ধান মেলেনি ৪ জেলের, উৎকণ্ঠায় পরিবার

দেড় শ বছরের পুরোনো পুকুর ভরাট, ইউপি সদস্যসহ ৫ জন কারাগারে

রাষ্ট্রপতি সাড়া না দেওয়ায় অনিশ্চিত কুবির দ্বিতীয় সমাবর্তন

লক্ষ্মীপুরে নৌকায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ: দগ্ধ ৪ জনের মধ্যে ১ জনের মৃত্যু

কুমিল্লায় গ্যারেজ থেকে রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার, দম্পতি আটক
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা