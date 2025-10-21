চট্টগ্রাম বন্দরে চীনা নাগরিককে ছুরিকাঘাত করে ছিনতাই, আটক ২

চট্টগ্রাম বন্দরের ভেতরে এক চীনা নাগরিককে ছুরিকাঘাত করে ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় লোকজন ধাওয়া দিয়ে দুজনকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছে। পরে আহত চীনা নাগরিককে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
আজ মঙ্গলবার বেলা দেড়টার দিকে বন্দরের নিয়ন্ত্রিত সিপিআর ৫ নম্বর গেট-সংলগ্ন ব্রিজের সামনে এ ঘটনা ঘটে। আহত চীনা নাগরিক ইংরেজি না জানায় তাঁর পরিচয় এখনো জানতে পারেনি পুলিশ।
পুলিশ ও বন্দর কর্মচারী সূত্রে জানা গেছে, ছিনতাইকারীরা চীনা নাগরিকের পাসপোর্ট, ভিসা, নগদ অর্থ ও তাঁর সঙ্গে থাকা নথিপত্র ছিনিয়ে নিয়ে যায়। ঘটনার পরপরই উপস্থিত জনতা ছিনতাইকারীদের ধাওয়া দিয়ে দুজনকে ধরে গণধোলাই দেয়।
পরে ঘটনাস্থল থেকে আহত চীনা নাগরিককে দ্রুত বন্দর হাসপাতালে নিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। এরপর তাঁকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।
ঘটনার পর পুলিশের একটি দল বিষয়টি তদন্ত শুরু করে। তবে ছিনতাইকারীরা কীভাবে বন্দরের ভেতরের এই স্পর্শকাতর জায়গায় প্রবেশ করে এমন অপরাধ সংঘটিত করেছে সেটা জানার চেষ্টা চলছে। আটক দুই ব্যক্তি হলেন আকাশ (৩০) ও শাহাদাত হোসেন (২৫)।
বিষয়টি নিশ্চিত করে পুলিশের বন্দর জোনের সহকারী কমিশনার মাহমুদুল হাসান আজকের পত্রিকাকে বলেন, চীনা নাগরিক কোনো কাজে বন্দরে আসার পর তিনি ছিনতাইয়ের কবলে পড়েন। ২-৩ জন ছিনতাইকারী তাঁর মোবাইল ফোনটি নেওয়ার চেষ্টা করেছিল। এ সময় ছুরিকাঘাতে ওই চীনা নাগরিক সামান্য আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন। তাঁকে হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
মাহমুদুল হাসান বলেন, ‘ইংরেজি না জানায় ওনার বিস্তারিত পরিচয় আমরা এখনো জানতে পারিনি। আমরা একজন দোভাষী নিয়োগ দেওয়ার প্রক্রিয়া চালাচ্ছি। দোভাষীর মাধ্যমে চীনা নাগরিকের সঙ্গে কথা বলার পর তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে।’
সহকারী কমিশনার বলেন, ‘ঘটনার পর স্থানীয়রা দুজনকে গণধোলাই দিয়েছে। সেখান থেকে দুজনকে আমরা আটক করি। অন্য একজন পালিয়ে যান। গণধোলাইয়ে আহত একজন ছিনতাইকারী বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন, অন্যজন হাজতে আছেন।’ এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানান পুলিশের এই কর্মকর্তা।