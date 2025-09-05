খাগড়াছড়িতে স্বেচ্ছাসেবক দলের কর্মী সম্মেলন, নেতৃত্বে আসছেন নতুন মুখ

জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সম্পাদক রফিকুর ইসলাম রফিক বলেছেন, খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা ও পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের দীর্ঘদিনের সুশৃঙ্খল নেতৃত্বই একটি স্বৈরাচারী সরকারকে হটানোর আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে। তিনি জানান, এই কর্মী সম্মেলনের মাধ্যমে সেই সব নেতা-কর্মীকে সামনে আনা হবে, যাঁরা আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন।
শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) সকালে খাগড়াছড়ি জেলা বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের কার্যালয়ে সদর উপজেলা এবং পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের কর্মী সম্মেলনে এসব কথা বলেন রফিকুর ইসলাম রফিক।
স্বেচ্ছাসেবক দল জেলা কমিটির উদ্যোগে বেলুন, পায়রা ও জাতীয়-দলীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে এই সভার কার্যক্রম শুরু হয়।
সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি এস এম জাহাঙ্গীর। জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যসচিব নুর মোহাম্মদ হৃদয়ের সঞ্চালনায় এবং জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আব্দুল্লাহ আল নোমান সাগরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন কেন্দ্রীয় কমিটির সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক হাফিজুর রহমান হাফিজ, কেন্দ্রীয় কমিটির সহধর্ম সম্পাদক অপূর্ব হালদার, খাগড়াছড়ি জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক একরাম হোসেন রানাসহ বিভিন্ন উপজেলার নেতারা।
জেলার ৯ উপজেলা থেকে বিপুলসংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা-কর্মী এই কর্মী সম্মেলনে অংশ নেন।