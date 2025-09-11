হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

নির্বাচনে যাব কি না, ভেবে দেখব: চবি ছাত্রদল সেক্রেটারি

চবি প্রতিনিধি 

চবি শাখা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল নোমান। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ছাত্রদলের ভরাডুবি এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচন ছাত্রদলের বয়কটের মধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে চাকসু নির্বাচন নিয়ে পোস্ট দিয়েছেন চবি শাখা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল নোমান। আজ বৃহস্পতিবার তিনি ফেসবুকে এই পোস্ট দেন।

ফেসবুকে আব্দুল্লাহ আল নোমান উল্লেখ করেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের দলকানা প্রশাসনের অধীনে কতটুকু লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড বজায় থেকে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে, আমরা যথেষ্ট সন্দিহান এবং এই দলকানা প্রশাসনের অধীনে নির্বাচনে যাব কি-না, তা এখন ভেবে দেখার বিষয়।’

এ বিষয়ে জানতে চাইলে আব্দুল্লাহ আল নোমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন দলান্ধ। নির্বাচন নিয়ে আমরা আমাদের দাবিদাওয়া জানাব। প্রশাসন যদি সেগুলো না মানে, তাহলে আমরা নির্বাচনে যাব কি না, ভেবে দেখব এবং পরে বসে সিদ্ধান্ত নেব। তবে আমরা লেবেল প্লেয়িং ফিল্ড নিয়ে সন্দিহান।’

