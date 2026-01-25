হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

পুকুরে ‘বিশ্বযুদ্ধের’ বোমায় কাপড় কাচেন স্থানীয়রা, অতঃপর...

কক্সবাজার প্রতিনিধি

পুকুরে ‘বিশ্বযুদ্ধের’ বোমায় কাপড় কাচেন স্থানীয়রা। ছবি: আজকের পত্রিকা

‎কক্সবাজারের রামুতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবিস্ফোরিত একটি বোমার সন্ধান মিলেছে। গত শুক্রবার উপজেলার কাউয়ারখোপ ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের লট উখিয়ারঘোনা তচ্ছাখালী এলাকায় এটির খোঁজ পাওয়া যায়। যা নিরাপদে নিষ্ক্রিয় করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

সূত্রে জানা গেছে, ১০ বছর ধরে পরিত্যক্ত পুকুর পাড়ে এই বোমা সদৃশ বস্তুর ওপর স্থানীয় ব্যক্তিরা কাপড় ধোয়ার কাজ করে আসছেন। স্থানীয় এক ব্যক্তি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এটির ছবি প্রকাশ হলে নজরে আসে স্থানীয় প্রশাসনের। পরে পুলিশ ও সেনাবাহিনী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে।

‎এ বিষয়ে রামু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল ইসলাম ভূঁইয়া বলেন, উদ্ধার করা বোমাটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের। এটি ১০ বছর আগে স্থানীয় কেউ পুকুর থেকে তুলে পাড়ে রেখেছিল।

ওসি বলেন, শুক্রবার স্থানীয় এক ব্যক্তি বোমার বিষয়টি পুলিশকে জানান। এরপর বোমাটি নিরাপদ স্থানে রেখে চারপাশে সংরক্ষিত করার পাশাপাশি নজরদারিতে রাখা হয়েছে। পরে বিষয়টি সেনাবাহিনীকে অবহিত করা হয়। সেনাবাহিনীও ঘটনাস্থলে যায় এবং বোমাটি নিষ্ক্রিয় করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে বলে জানান পুলিশের এই কর্মকর্তা।

সম্পর্কিত

ইস্টার্ন রিফাইনারিতে ১৪ কোটি টাকার তেল গায়েবের অভিযোগ, দুদকের অভিযান

জঙ্গল সলিমপুরে র‍্যাব কর্মকর্তা হত্যা মামলায় আরেক আসামি গ্রেপ্তার

চট্টগ্রাম নিয়ে যা বললেন তারেক রহমান

চট্টগ্রামে বিএনপির মিছিলে কিশোরের মৃত্যু, দুজন হাসপাতালে

হাসপাতালে ভর্তি শহীদ রিটনের শিশুসন্তান, টাকার অভাবে চিকিৎসা নিয়ে শঙ্কা

‘ওনেরা ক্যান আছন’—তারেক রহমানের অভিবাদনে নেতা-কর্মীদের—‘আরা গম আছি’

পলোগ্রাউন্ড জনসমুদ্র: সমাবেশে যোগ দিলেন তারেক রহমান

সমাবেশে যোগ দিয়েছেন চাকরিচ্যুত ব্যাংক কর্মকর্তা-কর্মচারীরা

নিখোঁজের ৬ দিন পর ছাত্রলীগ কর্মীর লাশ উদ্ধার

৭ দিন রাতে নিয়ন্ত্রিত হবে কর্ণফুলী টানেলে যান চলাচল
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা