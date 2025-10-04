সীতাকুণ্ডে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে ব্যাপক গোলাগুলি: নিহত ১, গুলিবিদ্ধ ২৫

আধিপত্য বিস্তার ও পাহাড়ি এলাকা দখলকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের জঙ্গল সলিমপুরে ইয়াছিন ও রোকন-গফুর বাহিনীর মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ ও ব্যাপক গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। শনিবার (৪ অক্টোবর) সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত উপজেলার আলীনগর এলাকায় এই সংঘাত চলে।
পুলিশ রোকন বাহিনীর এক সদস্যের গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যাওয়ার তথ্য নিশ্চিত করলেও তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর পরিচয় জানাতে পারেনি। সংঘর্ষে দুই গ্রুপের কমপক্ষে ২৫ জন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন বলে স্থানীয়রা জানালেও, পুলিশ ১৩ জন গুলিবিদ্ধের নাম নিশ্চিত করেছে।
প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শনিবার ভোররাতে স্থানীয় ছলিমপুর ইউনিয়ন যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক রোকন মেম্বার ও গোলাম গফুরের নেতৃত্বে ছলিমপুর, ফৌজদারহাট, আল মদিনা, সিডিএ, ফকিরহাট, বাংলাবাজার, শেরশাহ এলাকার শতাধিক অস্ত্রধারী জঙ্গল ছলিমপুর আলীনগর দখল করতে যান। এ সময় আলীনগর দখলে রাখা ইয়াছিন বাহিনীর সদস্যরা তাঁদের প্রতিরোধে এগিয়ে আসেন। এতে উভয় পক্ষের মধ্যে ব্যাপক গোলাগুলি ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। দুপুর ও বিকেলে আরও দুই দফায় গুলিবিনিময়ের ঘটনা ঘটে।
পুলিশের নিশ্চিত করা গুলিবিদ্ধ ১৩ জনের মধ্যে রয়েছেন—জাবেদ (৩৮), জাকির (৪৮), তানভীর (২৩), সিরাজুল ইসলাম (৪৩), ফজলুল করিম, ইসমাইল হোসেন বাবু (৩০), জাহিদুল ইসলাম (১৯), সৌরভ বড়ুয়া (১৭), মো. পারভেজ (২০), নুরুল আলম (৪০), শুক্কুর আলম (২২), রায়হান (১৮) ও শামীম (২৯)।
স্থানীয়রা জানিয়েছেন, নিহত ও গুলিবিদ্ধদের বাইরেও রোকন বাহিনীর একাধিক সদস্য নিখোঁজ রয়েছেন।
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সীতাকুণ্ড সার্কেল সহকারী কমিশনার) লাবিব আবদুল্লাহ সংঘর্ষের ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ‘দুই গ্রুপের সংঘর্ষে একজন মারা গেছেন, তবে তার নাম-পরিচয় এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। ১৩ জন গুলিবিদ্ধের নাম নিশ্চিত হওয়া গেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পর্যাপ্ত পরিমাণে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।’