ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ৫ বগি ফেলে চলে গেল ট্রেন, পরে আবার ইঞ্জিন বিকল

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চট্টগ্রাম থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী আন্তনগর মহানগর এক্সপ্রেস ট্রেনটির চলন্ত অবস্থায় পাঁচটি বগি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তবে বগিগুলো লাইনচ্যুত হয়নি। ট্রেনটি বাকি বগিগুলো নিয়ে ঢাকার উদ্দেশে যাওয়ার পথে ইঞ্জিন বিকল হয়ে যায়।
আজ সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে আশুগঞ্জ স্টেশন থেকে ছেড়ে কিছুদূর যাওয়ার পর ট্রেনটির ইঞ্জিন বিকল হয়ে যায়।
জানা গেছে, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ রেলস্টেশনের আউটারে অর্ধেক বগি ছুটে গেলে এগুলো রেখেই মহানগর এক্সপ্রেস আশুগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে চলে যায়। পরে আশুগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে যাত্রাবিরতি দিয়ে ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে গেলে মেঘনা রেলসেতুতে গিয়ে ট্রেনটির ইঞ্জিন বিকল হয়। এতে ঢাকা অভিমুখী আপলাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে এবং বিভিন্ন স্টেশনে একাধিক ট্রেন আটকা পড়েছে।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বিকেল সোয়া ৫টার দিকে মহানগর এক্সপ্রেস ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেশন ছেড়ে যায়। আশুগঞ্জ স্টেশনে ঢোকার আগেই ‘ট’ ও ‘ঠ’ বগির সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এতে পেছনের পাঁচটি বগি ছাড়াই ট্রেনটি আশুগঞ্জে যাত্রাবিরতি করে। পরে ট্রেনটি সামনের ভৈরব রেলওয়ে স্টেশনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয় ও পেছনে থাকা কর্ণফুলী এক্সপ্রেস ট্রেনটি তালশহর থেকে এনে মহানগর এক্সপ্রেস ট্রেনের বাকি বগিগুলো ভৈরবে নিয়ে কাজ করা হয়।
আশুগঞ্জ রেলওয়ের স্টেশনমাস্টার মো. শহিদুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, মহানগর এক্সপ্রেস ট্রেনটি আশুগঞ্জ স্টেশনে ঢোকার আগেই ‘ট’ ও ‘ঠ’ বগির সংযোগস্থল থেকে আলাদা হয়ে যায়। এতে পেছনের পাঁচটি বগি ছাড়াই ট্রেনটি আশুগঞ্জে যাত্রাবিরতি করে। পরে আশুগঞ্জ থেকে ভৈরবের উদ্দেশে ছেড়ে গেলে সেটির ইঞ্জিন রেলসেতুতে গিয়ে বিকল হয়ে যায়। তবে দ্রুত বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে।