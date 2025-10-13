হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

সীতাকুণ্ডে যুবদল নেতা রোকনের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের দাবি

সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 

আজ সকাল সাড়ে ১০টায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সলিমপুরে মানববন্ধন করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে যুবদল নেতা ও ইউপি সদস্য রোকন উদ্দিনের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের দাবিতে মানববন্ধন করেছে এলাকাবাসী। আজ সোমবার সকাল সাড়ে ১০টায় উপজেলার ফৌজদারহাটস্থ লিংক রোডসংলগ্ন ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সলিমপুরে এ মানববন্ধন হয়।

প্রবীণ রাজনীতিক লোকমান হাকিমের সভাপতিত্বে ও মাহমুদুল হাসান বাদলের সঞ্চালনায় মানববন্ধনে বক্তব্য দেন শাহাদাৎ হোসেন সমীর, মঞ্জুরুল ইসলাম, মিজানুর রহমান রাজু, জাফর আহমদ, আলী আকবর, জসিম উদ্দিনসহ আরও অনেকে।

বক্তারা বলেন, আওয়ামী লীগের হামলা-মামলা উপেক্ষা করে ১০১২ সাল থেকে গণতন্ত্র মুক্তির আন্দোলনে ছিলেন রোকন উদ্দিন। বিএনপির সাবেক যুগ্ম মহাসচিব আসলাম চৌধুরীর নির্দেশনায় ছলিমপুরে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলেন যুবদলের এই নেতা। যার ফলে ইউপি সদস্য হওয়ার পরও তৎকালীন আওয়ামী স্বৈরাচারী দোসরদের নজরে পড়েন তিনি। তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে ২০১৬ সালের মার্চ মাসে গ্রেপ্তার করেছিল। কিন্তু সেই সময় এলাকাবাসী দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার কারণে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পান যুবদল নেতা রোকন।

বক্তারা আরও বলেন, স্বৈরাচারের শাসনামলে শত ষড়যন্ত্রের পরও দাবিয়ে রাখতে না পারা রোকন উদ্দিন মেম্বারকে বর্তমানে মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমূলক অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বহিষ্কার করা হয়েছে। দুঃসময়ে বিএনপির জন্য লড়াই করা যুবদল নেতা রোকন উদ্দীনের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করার জোর দাবি জানিয়েছেন বক্তারা।

সম্পর্কিত

টেকনাফে ক্যাম্পের বাইরে অবৈধভাবে বসবাসরত ২৮ রোহিঙ্গা উদ্ধার, আশ্রয়দাতা যুবক গ্রেপ্তার

চাকসু নির্বাচনের দুই দিন আগে আজীবন বহিষ্কার হলেন ছাত্রদল নেতা

থানার ভেতরে সাংবাদিকদের কিল-ঘুষি মারলেন উপকমিশনার

অবৈধ ভাটা বন্ধ না হলে উপদেষ্টা রিজওয়ানাকে চেয়ারে রাখব না— হুঁশিয়ারি এনসিপি নেতার

এনসিপি আমাদের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে জানে: সিইসি

নতুন বউ নিয়ে ঘরে ঢোকার পরই ডিবি পুলিশ পরিচয়ে ডাকাতের হানা, ১০ ভরি স্বর্ণালংকার লুট

আনোয়ারায় সিএনজির চালক সাজ্জাদ হত্যা: যাত্রী সেজে ছিনতাই, গ্রেপ্তার ২

চট্টগ্রামে কনসার্টে ‘জয় বাংলা’ স্লোগানের জেরে সংঘর্ষ, গুলিবিদ্ধ ৩

কক্সবাজার সৈকতের বালিয়াড়ি দখলমুক্ত করার সিদ্ধান্ত জেলা প্রশাসনের

বিগত সরকারের সমর্থকদের পক্ষে নিতে উঠেপড়ে লেগেছে প্রায় সব দল: ডিআইজি হাবীব
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা