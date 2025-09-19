হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

পটিয়ায় দুই যাত্রীবাহী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত ৩৫

পটিয়া সংবাদদাতা

পটিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন আহত যাত্রীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের পটিয়ায় দুটি যাত্রীবাহী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে অন্তত ৩৫ জন আহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার রাতে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের নয়াহাট গ্যাস পাম্পের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, রাত ৮টা ১৫ মিনিটের দিকে ঈগল পরিবহন ও সৌদিয়া পরিবহনের দুই বাসের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। প্রচণ্ড ধাক্কায় দুই বাসই দুমড়েমুচড়ে মহাসড়কের মাঝখানে আটকে যায়। এতে মহাসড়কে দীর্ঘ যানজট তৈরি হয়। এতে ভোগান্তিতে পড়েছেন যাত্রীরা। রাত ১০টায় এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত মহাসড়কে যান চলাচল স্থবির হয়ে রয়েছে।

জানা গেছে, আহত ব্যক্তিদের মধ্যে গুরুতর কয়েকজনকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পটিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন আহত ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন সাতকানিয়ার নাইম উদ্দিন (২২) ও ইসমাইল (২৯); লোহাগড়ার আলিফ (২২), আসিফ (৩০) ও প্রফেসর আহমদ কবির (৪৮); রাঙ্গুনিয়ার সৌরভ (২৪), পটিয়ার জিরি এলাকার মানিক (২৩) ও ফকিরপাড়ার নাছির উদ্দিন (৪৫); রাঙ্গুনিয়ার ইসফাকুল ইসলাম (২৪), বোয়ালখালীর আলী হায়দার (২৬), ডুলহাজারা মালুমঘাটের জালাল উদ্দীন (২৫), চকরিয়ার হারবাং এলাকার নুর বানু (১৮) ও পটিয়ার উত্তর দেওয়াং এলাকার মানিক (২৩)। আহত অন্যদের নাম পাওয়া যায়নি।

এ বিষয়ে পটিয়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন বলেন, ‘ঈগল পরিবহন ও সৌদিয়া পরিবহনের দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে অন্তত ৩৫ জন আহত হয়েছেন। আহত ব্যক্তিদের পটিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও চমেক হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তবে দুর্ঘটনার কারণে যান চলাচল থমকে যায়। আমরা স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছি।’

