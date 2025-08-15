পালাতে গিয়ে ছাদ থেকে পড়ে ‘মগ লিবারেশন পার্টির’ সদস্য নিহত

খাগড়াছড়িতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযানের সময় তিনতলা ভবনের ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে এক যুবক নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। তিনি মগ লিবারেশন পার্টির (এমএলপি) সদস্য বলে পুলিশ দাবি করেছে। আজ শুক্রবার সকালে খাগড়াছড়ি সদরের শান্তিনগর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তির নাম কংচাইঞো মারমা (৩১)। তিনি মহালছড়ি উপজেলার অংসাজাই মারমার ছেলে। কংচাইঞো শান্তিনগরের একটি ভাড়া বাড়িতে থাকতেন বলে জানা গেছে।
খাগড়াছড়ি সদর থানার সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) মো. রাফিদুল বলেন, সকালে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অভিযান চলাকালে তিনতলা বাড়ির ছাদ থেকে লাফ দেন কংচাইঞো। তিনি এমএলপির সদস্য। পরে আহত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, তিনি মারা গেছেন। কংচাইঞো এমএলপির পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরাঞ্চলের সশস্ত্র বিভাগের প্রধান বলে জানা গেছে।
খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসকেরা জানান, সকালে হাসপাতালে আনার আগে ওই যুবকের মৃত্যু হয়। তাঁর শরীরে উঁচু স্থান থেকে পড়ে যাওয়ার আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।
খাগড়াছড়ি সদর থানা-পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল বাতেন মৃধা বলেন, পুলিশ ওই ব্যক্তির সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করেছে। এ বিষয়ে পরে বিস্তারিত জানানো যাবে।