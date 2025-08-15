পোঁটলা ফেলে পালাল চোরাকারবারিরা, খুলে মিলল পৌনে ৫ লাখ ইয়াবা

কক্সবাজারের উখিয়া সীমান্তে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সদস্যদের দেখে কালো কাপড়ের চারটি পোঁটলা ফেলে পালিয়েছে চোরাকারবারিরা। পরে পোঁটলাগুলো খুলে বিজিবি ৪ লাখ ৮০ হাজার ইয়াবা বড়ি জব্দ করে।
বিজিবি ৬৪ উখিয়া ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন আজ শুক্রবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার পালংখালী থেকে এই মাদক জব্দ করা হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিজিবির একটি টহল দল উখিয়ার কাটাখাল এলাকার সীমান্ত পিলার বিআরএম-১৮ থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে টহল দেয়। এ সময় তাঁরা মিয়ানমার থেকে সাত-আটজন ব্যক্তিকে সীমান্ত পার হয়ে আসতে দেখেন। চোরাকারবারিরা মৎস্য ঘেরের রাস্তা দিয়ে বেড়িবাঁধের ওপর পৌঁছালে বিজিবির সদস্যরা তাঁদের থামার সংকেত দেন। এ সময় চোরাকারবারিরা কালো কাপড়ের চারটি ব্যাগ ফেলে পালিয়ে যায়। পরে ব্যাগগুলো তল্লাশি করে ৪ লাখ ৮০ হাজার ইয়াবা বড়ি জব্দ করা হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে অভিযুক্তদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে বিজিবির গোয়েন্দা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে বলে জানানা বিজিবি অধিনায়ক জসীম উদ্দিন। তিনি বলেন, এ বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।