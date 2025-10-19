হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে যুবকের মরদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রাম নগরীর পতেঙ্গা থেকে এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। রোববার (১৯ অক্টোবর) দুপুর ১২টার দিকে পুলিশ মরদেহটি উদ্ধার করে।

পতেঙ্গা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী মুহাম্মদ সুলতান আহসান উদ্দীন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, মরদেহের ছবি দেখে একজন নারী নিহত ব্যক্তির মা বলে দাবি করেছেন। সুনামগঞ্জের বাসিন্দা ওই নারী মরদেহ শনাক্তের জন্য চট্টগ্রামের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন।

পুলিশ জানিয়েছে, মরদেহ উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

সম্পর্কিত

‘ভারত যদি বন্ধু হও, তিস্তার ন্যায্য হিস্যা দাও’

চট্টগ্রামের নতুন জেলা প্রশাসক সাইফুল ইসলামের দায়িত্ব গ্রহণ

বাড়তি প্রবেশ ফি স্থগিতে চট্টগ্রাম বন্দরের অচলাবস্থা কাটল, ঢুকছে ট্রাক–কাভার্ড ভ্যান

চট্টগ্রাম বন্দরে অস্থিরতা: বিদেশি অপারেটরদের সুবিধা দিতেই মাশুল

ওমানে নিহত ৮ বাংলাদেশির মরদেহ চট্টগ্রামে স্বজনদের কাছে হস্তান্তর

চমেকে ট্রিপল মার্ডারের বিচার হয়নি আজও, স্মরণসভায় আক্ষেপ চিকিৎসকদের

কক্সবাজারে অস্ত্র উদ্ধার, আটক ৯

চট্টগ্রামে ট্রেনে কাটা পড়ে নারী নিহত

শাহজালালে আগুন: চট্টগ্রামের আমানতে নামল ঢাকাগামী ৮ বিমান

এক সপ্তাহে সমাধান না হলে চট্টগ্রাম বন্দর বন্ধ করে দেওয়া হবে: পোর্ট ইউজার্স ফোরাম
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা