চাকসুর মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরু, মোট ভোটার ২৭ হাজার ৬৩৪

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্র বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। আজ রোববার সকাল ৯টা থেকে চাকসু ভবনে এই কার্যক্রম শুরু হয়। প্রার্থীরা আগামী মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ৩টা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র নিতে পারবেন এবং পরের দিন বুধবার বেলা সাড়ে ৩টা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া যাবে।

এদিকে চূড়ান্ত ভোটার তালিকাও প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। যেখানে আগের খসড়া ভোটারের চেয়ে ১ হাজার ৭৬৮ নতুন ভোটার যুক্ত হয়ে মোট ভোটার সংখ্যা ২৭ হাজার ৬৩৪ জনে দাঁড়িয়েছে।

তবে এর মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা জানাতে পারেনি কমিশন। আগামীকাল অথবা পরশুর মধ্যে এ তালিকা জানানো হবে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনের সদস্যসচিব এ কে এম আরিফুল হক সিদ্দিকী।

তিনি বলেন, ‘আমরা হল সংসদের মনোনয়নপত্রের ফি নির্ধারণ করেছি ২০০ টাকা এবং কেন্দ্রীয় সংসদের ফি নির্ধারণ করা হয়েছে ৩০০ টাকা। মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করার সময় প্রার্থীকে ডোপ টেস্ট করার জন্য একটি কার্ড প্রদান করা হবে। পরে প্রার্থী কার্ডটি নিয়ে ৩৫০ টাকা ফি প্রদান করে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেলে ডোপ টেস্টের নমুনা দিয়ে আসবে। মনোনয়নপত্র নেওয়ার সময় অনলাইনে চূড়ান্ত ভোটার তালিকার প্রমাণ আর শিক্ষার্থীর ভোটার আইডি নম্বর দিতে হবে। এরপর পরিচয়পত্র দেখিয়ে মনোনয়ন নিতে হবে। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় প্রার্থীকে তাঁর পরিচয়পত্র, ছবি এবং ডোপ টেস্টের ফলাফল নিয়ে আসতে হবে।’

সকাল ৯টা থেকে এ পর্যন্ত তিনজন প্রার্থী মনোনয়নপত্র নিয়েছেন বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

নির্বাচন আয়োজনের বিষয়ে জানতে চাইলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড. মনির উদ্দিন বলেন, ‘নির্বাচন নিয়ে আমরা খুবই আশাবাদী। চাকসু নির্বাচন কমিশনের সদস্যদের অনেকের দলীয় পরিচয় থাকতে পারে। তবে শতভাগ স্বচ্ছতার সঙ্গে আমরা নির্বাচন পরিচালনা করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমরা এই নির্বাচনের জন্য শপথ গ্রহণ করেছি, যা অন্য কোনো ছাত্র সংসদ নির্বাচনে কেউ করেছে বলে জানা নেই। আপাতত কোনো ছাত্রসংগঠন আমাদের বাধার সম্মুখীন করছে না। আমরা শিক্ষার্থীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় স্বচ্ছ চাকসু নির্বাচন উপহার দিতে চাই।’

তফসিল অনুযায়ী, ২১ সেপ্টেম্বর প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করা হবে। ২৩ সেপ্টেম্বর প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করতে পারবেন। ২৫ সেপ্টেম্বর চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে। ১২ অক্টোবর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ হবে। ডাকসুর মতো ওএমআর পদ্ধতিতেই ভোট দেবেন শিক্ষার্থীরা।

