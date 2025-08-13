মা-বাবাকে মারধর, মাদকসেবীর ৬ মাসের কারাদণ্ড

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগরে মাদকের টাকার জন্য মা-বাবাকে মারধরের দায়ে মো. রিপন মিয়া (২৮) নামের এক যুবককে ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। পাশাপাশি তাঁকে ১০০ টাকা জরিমানা করা হয়। আজ বুধবার দুপুরে উপজেলার সোনামুড়া গ্রামে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সাধনা ত্রিপুরা এই অভিযান পরিচালনা করেন।
দণ্ডপ্রাপ্ত রিপন মিয়া উপজেলার সোনামুড়া গ্রামের ইদ্রিস আলীর ছেলে।
ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, রিপন নিয়মিত মাদক সেবন করেন। নেশার টাকার জন্য বাবা ইদ্রিস আলী, মা রেজিয়া বেগমসহ আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের প্রায় সময় মারধর করেন তিনি। আজ দুপুরে ইউএনও সাধনা ত্রিপুরার কার্যালয়ে গিয়ে ছেলের অত্যাচারের বিষয়ে লিখিত অভিযোগ দেন ইদ্রিস আলী ও রেজিয়া বেগম। পরে ইউএনও সোনামুড়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে রিপনকে মাদকাসক্ত অবস্থায় পান। নিজের দোষ স্বীকার করায় রিপনকে ছয় মাসের বিনাশ্রম করাদণ্ডসহ ১০০ টাকা জরিমানা করা হয়।
এ ব্যাপারে ইউএনও সাধনা ত্রিপুরা বলেন, ওই যুবক মাদকাসক্ত। প্রায়ই মা-বাবাসহ প্রতিবেশীকে মারধর করেন। অভিযান চালিয়ে মাদক সেবনের অপরাধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮-এর ৩৬(৫) ধারায় তাঁকে ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। পাশাপাশি তাঁকে ১০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।