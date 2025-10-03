হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

সীতাকুণ্ডে মহাসড়কে ঝরল দুই যুবকের প্রাণ

সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুই যুবক নিহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার সকালে ও গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পৃথক স্থানে এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত যুবকেরা হলেন সীতাকুণ্ডের বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নের উত্তর বাঁশবাড়ি এলাকার আব্দুল হাদি দুলালের ছেলে আবদুল খালেক (৩০) এবং একই উপজেলার ভাটিয়ারী ইউনিয়নের কদমরসুল এলাকার সোনা মিয়ার ছেলে সাহাব উদ্দিন (৩৫)।

প্রত্যক্ষদর্শীর বরাতে হাইওয়ে পুলিশ জানায়, আজ সকাল ৯টায় মহাসড়কের ছোট কুমিরা ইলিয়াস পেট্রলপাম্পের কাছ দিয়ে সাইকেল চালিয়ে কাজে যাচ্ছিলেন আরোহী আবদুল খালেক। এ সময় চয়েজ পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস অন্য একটি বাস ওভারটেক করতে গিয়ে সাইকেল আরোহী আবদুল খালেককে চাপা দেয়। এতে বাসচাপায় পিষ্ট হয়ে গুরুতর আহত হন তিনি। আবদুল খালেককে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। অন্যদিকে গতকাল রাতে মহাসড়কে ফৌজদারহাট ট্রাফিক অফিস এলাকায় রাস্তা পারাপারের সময় উল্টো পথে আসা একটি ট্রাক পথচারী সাহাব উদ্দিনকে চাপা দেয়। পরে তাঁকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

বার আউলিয়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল মোমিন দুর্ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, আইনগত প্রক্রিয়া শেষে নিহত দুই যুবকের লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

