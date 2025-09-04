হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

কক্সবাজার সৈকতের ঝাউবনে মিলল সাংবাদিকের ঝুলন্ত মরদেহ

কক্সবাজার প্রতিনিধি

মোহাম্মদ আমিন । ছবি : সংগৃহীত

কক্সবাজার সৈকতসংলগ্ন ঝাউবনে ঝুলন্ত অবস্থায় স্থানীয় এক সাংবাদিকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৯টার দিকে শহরের মোটেল শৈবালের গলফ মাঠের একটি ঝাউগাছ থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

নিহতের নাম মোহাম্মদ আমিন (২৫)। তিনি উখিয়া উপজেলার পালংখালী ইউনিয়নের বালুখালী ১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। ঢাকা থেকে প্রকাশিত ‘দৈনিক আমার প্রাণের বাংলাদেশ’ নামে একটি পত্রিকায় উখিয়া উপজেলা প্রতিনিধি হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

কক্সবাজার সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইলিয়াস খান এ তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, ‘খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করেছে। প্রাথমিক সুরতহাল শেষে ময়নাতদন্তের জন্য কক্সবাজার সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।’

মৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে জানিয়ে ওসি বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে এটি আত্মহত্যা হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তাঁর পকেটে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রুটের একটি বাসের টিকিট পাওয়া গেছে, টিকিটে চট্টগ্রাম থেকে যাত্রার সময় ৩ সেপ্টেম্বর রাত ৯টা ২০ মিনিট উল্লেখ ছিল।’

