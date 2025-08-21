প্রকল্পে অনিয়মের অভিযোগ: রাঙামাটি জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে দুদকের অভিযান

রাঙামাটি জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে অভিযান চালিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। এ সময় জেলা শহরে কাপ্তাই হ্রদের পানি সরবরাহ প্রকল্পের চলমান কাজের বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগের বিষয়ে নথিপত্র সংগ্রহ এবং পরে সরেজমিন পরিদর্শন করে দুদকের দলটি।
দুদকের রাঙামাটি কার্যালয়ের উপপরিচালক মো. জাহিদ কালামের নেতৃত্বে আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে এই অভিযান চালানো হয়।
অভিযানে দুদকের সহকারী পরিচালক আহামদ ফরহাদ হোসেন, উপসহকারী পরিচালক সারোয়ার হোসেন অংশ নেন। এ সময় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী পরাগ বড়ুয়া, সহকারী প্রকৌশলী সুব্রত বড়ুয়াসহ অধিদপ্তরের অন্য কর্মকর্তারা কার্যালয়ে উপস্থিত ছিলেন।
১৮ আগস্ট আজকের পত্রিকায় ‘কাপ্তাই হ্রদের পানি সরবরাহ প্রকল্প: কার্যাদেশ না মেনে নিম্নমানের কাজ’ শিরোনামে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, রাঙামাটি পৌর শহরে কাপ্তাই হ্রদের পানি সরবরাহ প্রকল্পের পাঁচটি প্যাকেজে ৩৩৪ কোটি টাকার প্রকল্পে কার্যাদেশ না মেনে নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।
দুদক কর্মকর্তা জাহিদ কালাম বলেন, ‘আমাদের কাছে এই প্রকল্প নিয়ে কিছু অভিযোগ ছিল। আজকের পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশের পর আমরা বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছি। আমি নিজে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে এসে প্রকল্পসংশ্লিষ্ট নথিপত্র সংগ্রহ করেছি।’
জাহিদ কালাম বলেন, ‘পত্রিকায় প্রতিবেদন প্রকাশের পর প্রকৌশলী পরাগ বড়ুয়া কাগজপত্র গুছিয়ে রেখেছেন বলে মনে হয়েছে আমার কাছে। প্রকল্পের নথিপত্র সংগ্রহ করে আমরা প্রকল্পটি সরেজমিনে পরিদর্শন করেছি। তদন্ত চলছে। অসংগতি পেলে আমরা মামলার পর্যায়ে যাব। সেভাবেই এগোচ্ছি।’