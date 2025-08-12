আন্দোলন দমাতে টাকা দাবি, এনসিপি নেতাকে সাময়িক বহিষ্কার

চট্টগ্রাম বন্দরে আন্দোলন দমাতে টাকা দাবির ভিডিও ভাইরালের পর এবার জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) চট্টগ্রাম নগরের যুগ্ম সমন্বয়কারী নিজাম উদ্দিনকে কেন্দ্র থেকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে। একই সঙ্গে তাঁকে কেন স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হবে না, তার লিখিত ব্যাখ্যা আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে দলকে জানানো কথা বলা হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার এনসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সদস্যসচিব (দপ্তর) সালেহ উদ্দিন সিফাত স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে নিজাম উদ্দিনের বিরুদ্ধে কারণ দর্শানো নোটিশ ও বহিষ্কারের এই আদেশ দেওয়া হয়েছে।
নোটিশে বলা হয়েছে, গণমাধ্যমের বরাতে আপনার বিরুদ্ধে আর্থিক কেলেঙ্কারি ও গুরুতর দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে, যা দলের সুনাম ক্ষুণ্ন করেছে। এমতাবস্থায়, আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ায় আপনাকে দলের সব ধরনের সাংগঠনিক কার্যক্রম থেকে এতদ্দ্বারা সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হলো। এই বহিষ্কার আদেশ ১২ আগস্ট তারিখ হতে কার্যকর হবে।
একই সঙ্গে, আপনাকে কেন স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হবে না, তার লিখিত ব্যাখ্যা কেন্দ্রীয় শৃঙ্খলা কমিটির প্রধান জনাব, অ্যাডভোকেট আব্দুল্লাহ আল-আমিনের নিকট আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে প্রদান করার জন্য এতদ্দ্বারা নির্দেশ দেওয়া হলো।
এর আগে চট্টগ্রাম বন্দরের আন্দোলন দমাতে নিজাম উদ্দিনের বিরুদ্ধে ৫ লাখ টাকা চাঁদা দাবির অভিযোগ ওঠে। এ ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে। এক ব্যক্তির সঙ্গে কথোপকথনের ওই ভিডিওতে নিজামকে আন্দোলন বন্ধে টাকা চাইতে শোনা যায়। ওই ঘটনার পর গত সোমবার (১১ আগস্ট) এনসিপি চট্টগ্রাম মহানগর শাখার যুগ্ম সমন্বয়কারী (দপ্তর) আরিফ মঈনুদ্দিন স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে তাঁকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়।
এদিকে নিজামের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অভিযোগ নতুন নয়। নিজাম উদ্দিনের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অভিযোগ তুলে গত ৫ জুলাই পুলিশ কমিশনারকে চিঠি দেন এক নারী। ২ কোটি টাকা চাঁদা না পেয়ে নিজাম তাঁর স্বামীকে মিথ্যা মামলা দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেন বলে ওই নারীর অভিযোগ। নিজাম তখন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের চট্টগ্রাম নগর শাখার সদস্যসচিব ছিলেন। অভিযোগের পর তাঁর পদও স্থগিত করা হয়। তবে পরে তাঁর পদ ফিরিয়ে দেওয়া হয়।