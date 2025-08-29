মুরগি খাওয়া রোধে পাতা ফাঁদে ধরা পড়ল মেছো বাঘ

চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে খামারে মুরগি খেতে এসে ধরা পড়েছে একটি মেছো বাঘ। আজ শুক্রবার ভোরে নানুপুর ইউনিয়নের রহমতবাড়ি এলাকায় প্রাণীটি ধরা পড়ে।
স্থানীয় কৃষক এয়াকুব আলী জানান, তাঁর খামারের মুরগি দীর্ঘদিন ধরে অজ্ঞাতনামা কোনো প্রাণী খেয়ে ফেলছিল। এ সন্দেহ থেকে তিনি একটি ঝুড়ি ফাঁদ তৈরি করেন। আজ ভোরে মুরগি ধরতে খামারে ঢুকে ফাঁদে আটকা পড়ে মেছো বাঘটি।
নানুপুর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) প্যানেল চেয়ারম্যান তৌহিদুল আলম বলেন, ‘উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আমাকে বিষয়টি জানালে আমি ঘটনাস্থলে গিয়ে বাঘটি উদ্ধার করে উপজেলা প্রশাসনের কাছে হস্তান্তর করি।’
এ বিষয়ে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নজরুল ইসলাম জানান, গ্রামবাসীর হাতে ধরা মেছো বাঘটি উপজেলা প্রশাসনের হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। পরে এটি চট্টগ্রাম চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হবে।