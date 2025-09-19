হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

পটিয়ায় ছুরিকাঘাতে প্রবাসী খুন

পটিয়া সংবাদদাতা

নিহত মামুন ও অভিযুক্ত ফাহিম। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের পটিয়ায় মোহাম্মদ মামুন (৩২) নামের এক প্রবাসী ছুরিকাঘাতে খুন হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) রাতে উপজেলার দক্ষিণ ভূর্ষি ইউনিয়নের ডেঙ্গাপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। একই গ্রামের মোহাম্মদ ফাহিম নামের এক যুবক তাঁকে খুন করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

নিহত মামুন ডেঙ্গাপাড়া গ্রামের মোহাম্মদ আবুল বশরের ছেলে। সম্প্রতি তিনি ওমান থেকে দেশে ফিরেছেন।

অভিযুক্ত ফাহিম একই এলাকার বাসিন্দা আইয়ুব আলীর ছেলে। তিনি নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত বলে জানা গেছে।

নিহত প্রবাসীর পরিবার ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানায়, গত বুধবার সকালে ফাহিম গ্যাংয়ের সদস্যরা মুন্সেফ বাজার থেকে এক ব্যবসায়ীকে অপহরণ করে মুক্তিপণ দাবি করেন। এ ঘটনার তদন্তে ওদিন সন্ধ্যায় ফাহিমকে ধরতে তাঁর বাড়ি যায় পুলিশ। এ কাজে পুলিশকে সহযোগিতা করেন প্রবাসী মামুন। তিনি ফাহিমের বাড়ি পুলিশকে দেখিয়ে দেন। কিন্তু মায়ের সাহায্যে ফাহিম তখন পালিয়ে যান। এদিকে বাড়ি চিনিয়ে দেওয়ায় মামুনের ওপর ক্ষিপ্ত হন ফাহিম। গতকাল রাতে মামুনকে ডেকে নিয়ে বাড়ির কাছে তাঁকে ছুরিকাঘাত করেন ফাহিম। পরে রাতে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান মামুন।

পটিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নুরুজ্জামান জানান, ফাহিম পলাতক। তাঁকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য চমেক হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ব্যাপারে মামলা করার প্রস্তুতি চলছে বলেও জানান তিনি।

