চবি স্টেশনে দোকান নিয়ে দ্বন্দ্বে আহত ৩, প্রধান ফটকে তালা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি) স্টেশনে দোকান নিয়ে দ্বন্দ্বে স্থানীয় বাসিন্দাদের হামলায় তিন শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। এ ঘটনার প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে তালা ঝোলান শিক্ষার্থীরা। যদিও এক ঘণ্টা পর তালা খুলে দেওয়া হয়।
আজ শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টেশন এলাকায় এ হামলার ঘটনা ঘটে।
আহত শিক্ষার্থীরা হলেন ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের ফরেস্ট্রি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস বিভাগের শিক্ষার্থী জুবায়ের হোসেন, আতিকুল ইসলাম ও জাকির হোসেন।
এর মধ্যে জুবায়ের হোসেন ও আতিকুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল থেকে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন। জুবায়ের হোসেনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টেশন এলাকায় একটি দোকানকে কেন্দ্র করে এ হামলার ঘটনা ঘটেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষার্থী সোয়েব ইসলাম শুভ ও একই শিক্ষাবর্ষের স্পোর্টস সায়েন্সেস বিভাগের শিক্ষার্থী তাওসিফ ইয়াসির গত ৬ জুলাই রুবায়েত ইসলাম নামের এক ব্যক্তি থেকে একটি দোকান ক্রয় করেন।
পরে আজ শুক্রবার ওই দোকানের নির্মাণকাজ করতে গেলে তাঁদের বাধা দেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পরে ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের অফিস সহকারী সাহাজউদ্দিন বাবুর নেতৃত্বে ১৫ থেকে ২০ জন স্থানীয় বাসিন্দা শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা করেন।
এ বিষয়ে তাওসিফ ইয়াসির বলেন, ‘রুবায়েত ইসলাম নামের একজনের কাছ থেকে গত ৬ জুলাই ১ লাখ টাকা দিয়ে ওই দোকানটি ক্রয় করি। কিন্তু ওই দোকান আগে স্থানীয় এক যুবলীগ নেতার দখলে ছিল। ওটা ক্রয় করার পর তারা বিভিন্নভাবে আমাদের হুমকি দিয়েছে।
‘বিষয়টি আমরা প্রক্টর অফিসকে একাধিকবার জানিয়েছি, কিন্তু তেমন সাড়া দেয়নি। আজকে দোকানের নির্মাণকাজ করতে গেলে তারা আমাদের ওপর হামলা চালায়।’
অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে অফিস সহকারী সাহাজউদ্দিন বাবু বলেন, ‘তুহিন ও শাহীন নামের দুজন ওই জায়গা দখলে নিয়েছে। আমার পরিচিত একজন জায়গাটি রেলওয়ে থেকে আগেই ইজারা নিয়েছিল। এ বিষয়ে দুই পক্ষ কথা বলতে গেলে হাতাহাতি হয়। তবে আমি ওর মধ্যে ছিলাম না।’
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. তানভীর মোহাম্মদ হায়দার আরিফ বলেন, ‘জমিসংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ঘটনাটি ঘটেছে। তিনজন শিক্ষার্থী আহত হয়েছে। আমি তাদের খোঁজ নিয়েছি। বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করছি। কেননা, যে জমি নিয়ে ঘটনাটি ঘটেছে, তার প্রকৃত কাগজপত্র উভয় পক্ষের কেউই দেখাতে পারছে না। পরে আরও পরিষ্কার করে বলা যাবে।’