চন্দনাইশে মাইক্রোবাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

চন্দনাইশ (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি  

চট্টগ্রামের চন্দনাইশ উপজেলায় মাইক্রোবাসের ধাক্কায় মোহাম্মদ পহর উদ্দীন (১৬) নামের এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। আহত হন তাঁর চাচাতো ভাই কুতুব উদ্দীন। আজ শুক্রবার (২৯ আগস্ট) দুপুরে উপজেলার দোহাজারী হাইস্কুলের সামনে মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত পহর দোহাজারী চাগাচর আস্তানা শরীফ এলাকার রহিম সিকদারের ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয়রা জানান, পহর উদ্দীন চাচাতো ভাই কুতুব উদ্দীনকে নিয়ে মোটরসাইকেলে চড়ে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে একটি দ্রুতগতির মাইক্রোবাস তাঁদের ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। এতে মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন তাঁরা। পরে স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে প্রথমে দোহাজারী হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখান থেকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে নেওয়া হয়। বিকেল ৪টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় পহর উদ্দীন মারা যান। গুরুতর আহত কুতুব উদ্দীনের অবস্থাও আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।

দোহাজারী হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহাবুব আলম বলেন, ঘটনার পরপরই মাইক্রোবাসটি পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

