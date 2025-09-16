চাকসু নির্বাচন: শেষ দিনে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহের হিড়িক

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের মনোনয়ন ফরম বিতরণের শেষ দিনে নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ে ভিড় দেখা গেছে। শেষ দিনে উৎসবমুখর পরিবেশে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করছেন প্রার্থীরা।
আজ মঙ্গলবার সকাল ৯টা থেকে দেখা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকসু ভবনের সামনে ভিড় করছেন বিভিন্ন সংগঠন ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা। সকাল থেকে প্রার্থীদের উপস্থিতি ও সমর্থকদের আনাগোনায় ক্যাম্পাসে তৈরি হয়ে নির্বাচনী আমেজ। সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সংসদে দেড় শর বেশি মনোনয়ন ফরম বিতরণ হয়েছে। এ ছাড়া ছাত্র ও ছাত্রী হল মিলে প্রায় দুই শর কাছাকাছি মনোনয়ন ফরম বিতরণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মনির উদ্দিন।
নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে, শেষ দিনে প্রত্যাশিত সংখ্যক প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। জমাদানের শেষ সময় পর্যন্ত ভিড় সামলাতে বাড়তি দায়িত্ব পালন করছেন নিরাপত্তাকর্মীরা।
গতকাল বিচ্ছিন্নভাবে মনোনয়ন নিয়েছেন ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা। আজও কিছু নেতা-কর্মী মনোনয়ন নিয়েছেন। শীর্ষ পদপ্রত্যাশী ছাত্রদলের এক নেতা বলেন, ‘আমরা আলাদাভাবে এখন মনোনয়ন নিচ্ছি। দ্রুতই প্যানেল ঘোষণা করা হবে।
অন্যদিকে ছাত্রশিবিরের দু-একজন প্রার্থীকে মনোনয়ন নিতে দেখা গেছে। দুপুরে তাঁরা একসঙ্গে মনোনয়ন নিতে পারেন বলে জানা গেছে। এ ছাড়া বাম সংগঠনের নেতা-কর্মীরা নিজেদের মতো মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করছেন। আজ অথবা কালকের মধ্যে কয়েকটি প্যানেল ঘোষণা হওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া গেছে। প্রার্থীদের পক্ষে তাঁদের সমর্থকেরা নিজেদের প্যানেল বা ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা জানান দিতে প্রচার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। এতে একধরনের প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশও লক্ষ করা যায়।
তফসিল অনুযায়ী, আজ মনোনয়নপত্র বিতরণের শেষ দিন। আগামীকাল প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দেবেন। ২১ সেপ্টেম্বর প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করা হবে। ২৩ সেপ্টেম্বর প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করতে পারবেন। পরে ২৫ সেপ্টেম্বর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে। ১২ অক্টোবর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ হবে।