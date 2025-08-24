চট্টগ্রামে ডা. খাস্তগীর স্কুলের মাঠ দখলের চেষ্টা: দুদকের অভিযান

চট্টগ্রাম নগরীর ঐতিহ্যবাহী ডা. খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের শতবর্ষী খেলার মাঠ দখলের অভিযোগের বিষয়ে তদন্তে নেমেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। আজ রোববার (২৪ আগস্ট) দুপুরে দুদক চট্টগ্রাম সমন্বিত জেলা কার্যালয়-১-এর সহকারী পরিচালক সায়েদ আলমের নেতৃত্বে বিদ্যালয়ে অভিযান চালান দুদক কর্মকর্তারা। দুদক চট্টগ্রাম সমন্বিত কার্যালয়-১-এর উপপরিচালক সুবেল আহমেদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
অভিযোগ রয়েছে, খাস্তগীর স্কুলের প্রায় শতকোটি টাকার সাড়ে ১৫ কাঠা জায়গা মাত্র ৩ কোটি ৯৬ লাখ টাকায় ২০০৬ সালে বিক্রি দেখানো হয়। সম্প্রতি জমির নামজারির জন্য আবেদন করা হলে বিষয়টি সামনে আসে। চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন, ভূমি অফিস ও সাবরেজিস্ট্রি অফিসের একাধিক কর্মকর্তার যোগসাজশে এই জালিয়াতি হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।
ডা. খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয় চট্টগ্রামের প্রাচীনতম বালিকা বিদ্যালয়। ১৪৭ বছরের এই প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করেছেন ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের নেত্রী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারসহ দেশবরেণ্য অনেক শিক্ষাবিদ, চিকিৎসক ও বিজ্ঞানী। ২০২৪ সালে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ের স্বীকৃতিও পেয়েছে স্কুলটি।