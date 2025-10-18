হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে সিরামিকের কাঁচামাল নিয়ে জাহাজডুবি

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

ফাইল ছবি

চট্টগ্রাম বন্দর চ্যানেলে সিরামিকের কাঁচামাল নিয়ে লাইটারেজ জাহাজডুবির ঘটনা ঘটেছে। শুক্রবার রাত ৮টার দিকে চট্টগ্রামের পতেঙ্গা উপকূল ও কর্ণফুলী নদীর মোহনায় (নেভাল একাডেমির সামনে) ‘এমভি জায়া’ নামের ওই লাইটারেজ জাহাজটি ডুবে গেছে।

চট্টগ্রাম বন্দরের সচিব মো. ওমর ফারুক আজকের পত্রিকাকে বলেন, বন্দরের বহির্নোঙরে সিরামিক শিল্পের কাঁচামাল (বল ক্লে) নিয়ে জাহাজটি ঢাকার উদ্দেশে রওনা হচ্ছিল। গতকাল রাত ৮টার দিকে জাহাজটি ডুবে গেছে বলে তথ্য পাওয়া গেছে।

জাহাজটি ডুবে থাকার কারণে চট্টগ্রাম বন্দর চ্যানেল দিয়ে জাহাজ আসা-যাওয়ার কোনো সমস্যা হচ্ছে না।

লাইটারেজ শ্রমিক ইউনিয়নের সচিব এম এ রনি সাংবাদিকদের জানান, জাহাজটি পতেঙ্গা উপকূলের দিকে নেভাল একাডেমির কাছাকাছি আসার পর চরে আটকে এর তলা ফেটে যায়। এতে জাহাজের নিচ দিয়ে তিনটি হ্যাচেই পানি প্রবেশ করতে শুরু করে। একপর্যায়ে ডুবে যায়।

জানা গেছে, শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) রাতে ১২০০ টন সিরামিকের কাঁচামাল নিয়ে ঢাকার উদ্দেশে যাওয়া লাইটারেজ জাহাজটিতে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিয়েছিল। ওই অবস্থায় পরে জাহাজটি রাখা হয়। জাহাজটিকে উপকূলে নিয়ে আসার পথে পতেঙ্গা সমুদ্রসৈকতের কাছাকাছি জায়গায় ডুবে যাওয়া শুরু করে। তবে জাহাজে থাকা সব নাবিক নিরাপদে রয়েছেন।

